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Posted 13 ноября, 02:28

Published 13 ноября, 02:28

Modified 13 ноября, 02:28

Updated 13 ноября, 02:28

Жительница Норильска съела покупную рыбу и заболела ботулизмом

Жительница Норильска попала в больницу с ботулизмом. Она могла отравиться рыбой

13 ноября 2024, 02:28
Фото: 1MI.

Жительница Норильска съела покупную рыбу и заболела ботулизмом

В Красноярском крае в Норильске зарегистрирован один случай заболевания ботулизмом — жительница могла отравиться рыбой.

Ботулизм — токсическое инфекционное заболевание, вызывающее поражение нервной системы. Может привести к летальному исходу

По предварительным данным Роспотребнадзора, жительница Норильска могла заболеть ботулизмом из-за рыбы неизвестного происхождения.

Специалисты отмечают, что пациентка купила рыбу с рук у частных лиц.

«В пробах биоматериала заболевшей обнаружен ботулотоксин. Отобранные пробы рыбы, оставшейся у пострадавшей дома, направлены на лабораторные исследования».

В ведомстве отмечают, что сейчас женщина проходит лечение в стационаре.

  • Тут мы подробно рассказывали, в каких продуктах чаще всего образуются ботулотоксины, чем опасен ботулизм и как от него можно уберечься.
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