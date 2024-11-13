Жительница Норильска попала в больницу с ботулизмом. Она могла отравиться рыбой

Posted 13 ноября, 02:28
Published 13 ноября, 02:28
Modified 13 ноября, 02:28
Updated 13 ноября, 02:28
Ботулизм — токсическое инфекционное заболевание, вызывающее поражение нервной системы. Может привести к летальному исходу
По предварительным данным Роспотребнадзора, жительница Норильска могла заболеть ботулизмом из-за рыбы неизвестного происхождения.
Специалисты отмечают, что пациентка купила рыбу с рук у частных лиц.
«В пробах биоматериала заболевшей обнаружен ботулотоксин. Отобранные пробы рыбы, оставшейся у пострадавшей дома, направлены на лабораторные исследования».
В ведомстве отмечают, что сейчас женщина проходит лечение в стационаре.