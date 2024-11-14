Асфальтобетонный завод задолжал работникам почти 4 миллиона

Posted 14 ноября, 05:20
Published 14 ноября, 05:20
Modified 14 ноября, 05:38
Updated 14 ноября, 05:38
Как уточнили «Проспекту Мира» в трудовой госинспекции края, внеплановая проверка показала, что рабочим не поступали выплаты с мая по октябрь. Работодателю выдали предписание, материалы передали в СК. Информация по погашению задолженности в госинспекцию пока не поступала.
В пресс-службе завода нам сообщили, что задолженности все закрыты. На другие вопросы нам не ответили и попросили направить официальный запрос.
Ранее депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков обвинил городскую администрацию в простаивании завода и срыве дорожного ремонта. Он заявил, что чиновники «препятствуют законной деятельности» предприятия в интересах «определенного круга частных лиц».
Мэрия отрицала эти обвинения, утверждая, что, согласно уставу компании, они не могут влиять на завод и его работу. А само предприятие, согласно отчетам, демонстрирует «положительные результаты» и «перспективные планы развития».
В пресс-службе АБЗ нам заявили, что мэрия якобы действительно препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников. Ссылаясь на подрядчиков ремонта дорог в компании, сообщают, что «по негласному распоряжению заказчиков ремонта дорог, подрядчикам строго не рекомендовали закупать» у муниципального завода асфальт, «несмотря на его конкурентоспособную стоимость».
У завода, как минимум два собственника. Почти 49% акций АО «Асфальтобетонный завод» принадлежат городу Красноярску. Информация о других владельцах не раскрывается. Из данных сервиса «Спарк» следует, что ранее 51% акций принадлежали ООО «Краском».
До 2022 года АБЗ был убыточным предприятием с устаревшим оборудованием. Но затем компания почти за провела модернизацию и обновила технику и оборудование. В 2022-м доходы выросли до 638,7 миллиона рублей (в 6,5 раз), и завод впервые за много лет стал прибыльным (4,2 миллиона). В 2023 году АБЗ выручил меньше — 548,5 миллиона рублей и получил 2,7 миллиона рублей чистой прибыли.
Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве АБЗ. Компания задолжала 21,7 млн рублей кредитору — ООО «Красноярское карьероуправление». С 2023 года в арбитражный суд поступило 63 иск к заводу на общую сумму 116,8 миллиона рублей, 67,8 миллиона суд потребовал взыскать. Некоторые решения обжалуются, по другим идет разбирательство.