Асфальтобетонный завод задолжал работникам почти 4 миллиона

До 2022 года АБЗ был убыточным предприятием с устаревшим оборудованием. Но затем компания почти за провела модернизацию и обновила технику и оборудование. В 2022-м доходы выросли до 638,7 миллиона рублей (в 6,5 раз), и завод впервые за много лет стал прибыльным (4,2 миллиона). В 2023 году АБЗ выручил меньше — 548,5 миллиона рублей и получил 2,7 миллиона рублей чистой прибыли.