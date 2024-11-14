Белоруссию посетила ставропольская делегация во главе с губернатором Владимировым

Posted 14 ноября, 08:39
Published 14 ноября, 08:39
Modified 14 ноября, 08:39
Updated 14 ноября, 08:39
В ходе визита делегация посетила несколько предприятий, входящих в крупный машиностроительный холдинг, пишут newizv.ru.
Как отметил Владимиров, республика уже давно является одним из ключевых партнеров региона в различных сферах. Он подчеркнул, что Ставрополье активно работает над углублением экономического сотрудничества, и уже сейчас можно видеть увеличение торгового оборота между Ставропольским краем и Белоруссией. Он заявил, что работа по развитию и укреплению отношений будет продолжена.
Также губернатор подписал соглашение о создании на Ставрополье сборочного производства сельскохозяйственной техники. Он отметил, что агропромышленный комплекс края характеризуется высокой степенью механизации, и значительное количество техники, применяемой местными фермерами, выпущено в Белоруссии. Создание предприятия по производству сельхозмашин на Ставрополье позволит лучше удовлетворять нужды местных хозяйств и будет способствовать дальнейшему расширению экономического взаимодействия с белорусскими партнерами.
Губернатор подчеркнул, что более 56% используемых ставропольскими фермерами тракторов и 10% комбайнов произведены в Белоруссии.
За последние пять лет торговый оборот между Ставропольем и Белоруссией, достиг 113 миллионов долларов, в то время как за весь 2019 год, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов, увеличился более чем в полтора раза. В период с января по июнь 2024 года он составил 132 миллиона долларов.