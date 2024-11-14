Белоруссию посетила ставропольская делегация во главе с губернатором Владимировым

За последние пять лет торговый оборот между Ставропольем и Белоруссией, достиг 113 миллионов долларов, в то время как за весь 2019 год, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и региональных проектов, увеличился более чем в полтора раза. В период с января по июнь 2024 года он составил 132 миллиона долларов.