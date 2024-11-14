Богучанская ГЭС получила паспорт готовности к отопительному сезону

В 2022–2024 годах ГЭС Ангарского каскада работают в условиях высокой водности. Богучанская ГЭС в течение 2024 года обновила несколько производственных рекордов. Выработка за первое полугодие превысила 10 млрд 456,6 млн кВт.ч; третий квартал стал самым результативным за все время работы ГЭС — 5 млрд 375,6 млн кВт.ч. Дважды, в мае и августе, обновлен рекорд выработки за один месяц, в августе произведено 1 млрд 951,49 млн кВт.ч, а 17 мая за одни сутки — 71,87 млн кВт.ч. Суммарная выработка станции с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года приближается к 180 млрд кВт.ч.