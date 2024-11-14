Богучанская ГЭС получила паспорт готовности к отопительному сезону

Posted 14 ноября, 07:31
Published 14 ноября, 07:31
Modified 14 ноября, 07:33
Updated 14 ноября, 07:33
Решение о готовности объекта принимается министерством на основании значения «индекса готовности», рассчитанном по данным о выполнении условий готовности и показателей, зафиксированных в «Правилах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Сведения о показателях технологической деятельности энергокомпаний поступают в министерство в течение всего года, что позволяет контролировать подготовку станций и сетей в непрерывном режиме. При проведении мониторинга готовности объектов энергетики в течение 2024 года Богучанская ГЭС получала только максимальную оценку 100.
В 2024 году на Богучанской ГЭС выполнены текущие ремонты на всех агрегатах и плановый капитальный ремонт гидроагрегата №3. С 2024 года текущие ремонты проходят по новой схеме: их продолжительность увеличена с 12-15 до 25 суток, а работы, которые проводились в разное время года, проводят одновременно. Новая схема позволила сократить продолжительность простоев гидроагрегатов, повысить эффективность работ и надежность оборудования.
В 2022–2024 годах ГЭС Ангарского каскада работают в условиях высокой водности. Богучанская ГЭС в течение 2024 года обновила несколько производственных рекордов. Выработка за первое полугодие превысила 10 млрд 456,6 млн кВт.ч; третий квартал стал самым результативным за все время работы ГЭС — 5 млрд 375,6 млн кВт.ч. Дважды, в мае и августе, обновлен рекорд выработки за один месяц, в августе произведено 1 млрд 951,49 млн кВт.ч, а 17 мая за одни сутки — 71,87 млн кВт.ч. Суммарная выработка станции с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года приближается к 180 млрд кВт.ч.