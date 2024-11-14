ЕР: На мероприятия народной программы в федбюджет добавили еще 161 млрд руб

Ожидается также рост финансирования научных проектов и профориентационных мероприятий. Поправки в бюджет будут способствовать расширению поддержки Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». На получение сертификатов на образовательные цели, покупку профессионального оборудования, реализацию собственных проектов может рассчитывать более чем миллион студентов. Дополнительная поддержка предусмотрена в бюджете для проектов, которые выполняются под руководством ведущих ученых. На эти цели предусмотрено выделение семи миллиардов рублей.