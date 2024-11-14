ЕР: На мероприятия народной программы в федбюджет добавили еще 161 млрд руб

Posted 14 ноября, 19:43
Published 14 ноября, 19:43
Modified 14 ноября, 19:43
Updated 14 ноября, 19:43
В частности, в бюджете нарастили финансирование социальной поддержки, поддержки молодёжи и ряда категорий граждан, развития регионов, АПК, науки, инфраструктуры детского отдыха и спорта. Об этом пишет mkset.
Народная программа партии получит дополнительное финансирование в объеме 161 миллиарда рублей. Эти средства предусмотрены в том числе для того, чтобы обеспечить комплексное развитие сельских территорий, развитие программ льготного лизинга, проведение мероприятий по мелиорации, подчеркнул врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.
В числе приоритетных для «Единой России» остается направление, связанное с поддержкой регионов.
В целях выполнения поручения президента и обеспечения к 2030 году нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60% региональных дорог подготовлено предложение о дополнительном выделении 60 миллиардов рублей, пояснил Якушев.
Дополнительно по инициативе партии выделено более пяти миллиардов рублей на обеспечение финансирования помощи участникам спецоперации через фонд «Защитники Отечества», нужд дальневосточных семей при погашении ипотечных кредитов, мероприятий по реабилитации инвалидов.
В целях продвижения молодежного предпринимательства и комплексного развития молодежной политики в регионах также намечается выделение дополнительных средств.
Ожидается также рост финансирования научных проектов и профориентационных мероприятий. Поправки в бюджет будут способствовать расширению поддержки Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». На получение сертификатов на образовательные цели, покупку профессионального оборудования, реализацию собственных проектов может рассчитывать более чем миллион студентов. Дополнительная поддержка предусмотрена в бюджете для проектов, которые выполняются под руководством ведущих ученых. На эти цели предусмотрено выделение семи миллиардов рублей.
Заявлена в бюджете и дальнейшая поддержка программы развития русского языка. Эта программа предполагает подготовку преподавателей-предметников для работы в школах за рубежом. Особое внимание отводится развитию славянских университетов.
Помимо этого, с учетом поправок «Единой России» в ближайшие три года в стране будет предоставлено более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, а также обеспечен капитальный ремонт в ряде летних лагерей.
Также сообщается о принятии решения о допфинансировании статей бюджета, которые связаны с развитием спортивной инфраструктуры. Эти поправки дадут возможность оборудовать более тысячи спортивных площадок и оплатить капитальный ремонт спортивной инфраструктуры, информирует сайт ER.RU.
По данным врио секретаря генсовета ЕР, бюджетом предусмотрено финансовое обеспечение всех поручений президента и направлений народной программы партии.