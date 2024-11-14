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Posted 14 ноября, 07:17

Published 14 ноября, 07:17

Modified 14 ноября, 07:21

Updated 14 ноября, 07:21

Хабаровчане из-за сбоя в телефонах оказались в Красноярске. Люди опоздали на работу

Хабаровчане из-за сбоя в телефонах оказались в Красноярске. Люди опоздали на работу

14 ноября 2024, 07:17
Фото: 1MI.
Сегодня утром, 14 ноября, часть жителей Хабаровска «оказались» в Красноярске. Из-за сбоя у мобильного оператора многие опоздали на работу и в школы.

Сегодня в соцсетях жители Хабаровска пожаловались на сбой времени на своих гаджетах и электронных устройствах.

По словам людей, гаджеты перешли на часовой пояс Красноярска и на телефонах вместо 07:00 было 04:00. В итоге многие опоздали на работу и в школы.

«У меня сегодня произошел сбой… На красноярское время перешло. Хорошо, что биологические часы сработали»
«У меня ничего не сработало, проснулась от того, что слишком светло как-то стало»
«У меня у всей семьи на телефонах до сих пор показывает красноярское время»
«Только что сработал будильник, установленный на 7 утра. Хотя на телефоне было 10:00»

При этом в комментариях часть хабаровчан отметили, что у них сбоя не было. Они подчеркнули, что у них отключена в телефоне синхронизация с мобильным оператором.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Хабаровск#Гаджеты#Сбой#Время
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