Хрусталь, часы со Сталиным и пупс Яша: какие вещи эпохи СССР продают в Красноярске

Posted 14 ноября, 09:07
Published 14 ноября, 09:07
Modified 14 ноября, 09:09
Updated 14 ноября, 09:09
Вот такие дисковые телефоны времен СССР продают красноярцы. И не только дисковые.
Есть они в разных цветах и стоят от 400 до 700 рублей за штуку. Возможно, что некоторыми из них можно пользоваться и сейчас — продавец пишет, что и сам не знает, рабочие они или нет.
Продают и советские проигрыватели. Возможно, даже рабочие. Два — виниловых, один — катушечный.
Также в наличии есть три колонки. Продавец пишет, что электронику ему отдали родственники и сказали, что в последний раз все работало. Цена — 6 тысяч рублей за все.
А за 1 300 можно приобрести фильмоскоп. В подарок идут пять диафильмов — «Красная шапочка», «Аленький цветочек», «Барсучий нос по Паустовскому», «Новогодняя сказка» и «Смешные человечки».
Коллекцию советских фотоаппаратов продают за 5 тысяч рублей. Некоторые без объектива.
Продавец пишет, что отдаст все фотоаппараты только одним лотом, по одному не продает.
То, чего не продают красноярцы, можно купить с доставкой из другого города. Заказать можно, например, печатную машинку, телевизор, радиоприемники и так далее.
В основном красноярцы продают хрустальные люстры 70-80х гг. Цены разные — от 9 до 30 тысяч рублей.
Также в наличии есть советские светильники, лампы и бра.
Для квартиры можно приобрести и вот такой глобус 88-го года выпуска. Цена — всего 777 рублей.
А если у вас в доме не хватает картин — можно приобрести такие — медные чеканки, стоят они от 450 до 750 рублей.
К ним же можно взять фарфоровые статуэтки за тысячу рублей.
За 700 рублей можно купить и вот такую советскую игрушку — пупса Яшу. Правда с царапинками, и губы придется перерисовать.
Из того, что предлагают еще — тумбочки, вешалки, серванты, вазы, стулья, ковры, гирлянды, елочные игрушки и даже флаг СССР.
Отдают много покрывал и тканей, некоторые из перечисленных лотов можно забрать бесплатно.
Красноярцам предлагают приобрести армейские ремни — стоят они от полутора тысяч, рукавицы и варежки — от тысячи рублей, фуфайки, авоськи и чемоданы.
Доставкой из другого региона можно заказать спортивные костюмы и олимпийки — от 1 300 до 5 тысяч рублей. Есть форменная фуражка офицера МВД — 850 рублей.
Кроме этого, продают красноярцы советские часы с изображением Сталина, ожерелья, бусы, посуду, канистры для бензина и зеркала для автомобилей.
Один из красноярцев за 2,5 млн рублей продает монеты СССР.
«Продам монеты СССР. Есть другие года, не все можно выложить сюда. Общий вес 3,124 кг. По запросу скину остальные фотки монет. Специально выбирать какие-то вас заинтересовавшие не буду! Забирать все вместе», — пишет мужчина.
Другой красноярец за ту же сумму продает юбилейные рубли СССР. Он готов обменять их на недвижимость или машину.
Еще одна красноярка продает 5-копеечные монеты за 2,3 млн рублей.
«Монеты 5 копеек 1991 года СССР, Ленинградский монетный двор, комплектом в количестве 1000 штук, оригинальные в оригинальном банковском мешке, в обороте не были», — пишет она.
Есть еще несколько лотов монет — и за миллион, и за 800 тысяч.
За полмиллиона рублей красноярец продает коллекцию значков «Макдоналдс» из СССР, другой за ту же сумму — марки с Лениным.
Бумажные советские три рубля можно купить за 100 тысяч, сто и тысяча рублей обойдутся дороже — в 300 тысяч.
За 4 500 можно приобрести «крепкие и качественные» носилки времен СССР.
Тесты от «Проспекта Мира»:
А здесь можно узнать историю концлагерей СССР в Красноярском крае.