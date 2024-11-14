IT-аналитики составили рейтинг самых безопасных операторов связи

Posted 14 ноября, 04:30
Published 14 ноября, 04:30
Modified 14 ноября, 04:30
Updated 14 ноября, 04:30
Следом за МТС в рейтинге расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. По данным аналитиков, с начала 2024 года в интернет утекло 286 миллионов телефонных номеров и 96 миллионов email-адресов — вдвое больше, чем за такой же период прошлого года. В связи с этим агентство отметило функцию уведомления об утечке данных, которая есть у МТС, Сбера и t2 — она помогает пользователям вовремя узнать об утечке и сменить пароли, а также дает рекомендацию по предотвращению утечек данных в дальнейшем.
Помимо этого, специалисты выделили функцию «Безопасный звонок» от МТС — искусственный интеллект во время телефонного разговора предупреждает пользователей о возможном мошенничестве и рекомендует не раскрывать свои конфиденциальные данные. В аналитическом обзоре упомянули и сервис «Оценка рейтинга безопасности пользователя». В приложении МТС эта функция показывает уровень безопасности пользователя в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зеленым цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.
Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что эта функция с начала 2023 года она позволила предотвратить около 13 миллионов минут бесполезных и опасных разговоров, то есть сэкономила жителям региона почти 25 лет. Всего, по данным IT-аналитиков, в январе–сентябре этого года МТС заблокировал более 2,3 миллиарда нежелательных звонков по всей России, что на 30% выше показателей прошлого года.
Сейчас операторы связи работают над новыми методами противодействия телефонным мошенникам и усилением цифровой защиты пользователей. По данным ВЦИОМ, за последний год 67% россиян сталкивались с телефонным и цифровым мошенничеством.