IT-аналитики составили рейтинг самых безопасных операторов связи

Следом за МТС в рейтинге расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. По данным аналитиков, с начала 2024 года в интернет утекло 286 миллионов телефонных номеров и 96 миллионов email-адресов — вдвое больше, чем за такой же период прошлого года. В связи с этим агентство отметило функцию уведомления об утечке данных, которая есть у МТС, Сбера и t2 — она помогает пользователям вовремя узнать об утечке и сменить пароли, а также дает рекомендацию по предотвращению утечек данных в дальнейшем.