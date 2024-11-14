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Posted 14 ноября, 04:30

Published 14 ноября, 04:30

Modified 14 ноября, 04:30

Updated 14 ноября, 04:30

IT-аналитики составили рейтинг самых безопасных операторов связи

IT-аналитики составили рейтинг самых безопасных операторов связи

14 ноября 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитическое и консалтинговое агентство J'son Partners Consulting опубликовало данные ежегодного исследования российских операторов связи. Лидером рейтинга по функциональности и полноты решений цифровой защиты стал оператор МТС.

Следом за МТС в рейтинге расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. По данным аналитиков, с начала 2024 года в интернет утекло 286 миллионов телефонных номеров и 96 миллионов email-адресов — вдвое больше, чем за такой же период прошлого года. В связи с этим агентство отметило функцию уведомления об утечке данных, которая есть у МТС, Сбера и t2 — она помогает пользователям вовремя узнать об утечке и сменить пароли, а также дает рекомендацию по предотвращению утечек данных в дальнейшем.

Помимо этого, специалисты выделили функцию «Безопасный звонок» от МТС — искусственный интеллект во время телефонного разговора предупреждает пользователей о возможном мошенничестве и рекомендует не раскрывать свои конфиденциальные данные. В аналитическом обзоре упомянули и сервис «Оценка рейтинга безопасности пользователя». В приложении МТС эта функция показывает уровень безопасности пользователя в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зеленым цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.

Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что эта функция с начала 2023 года она позволила предотвратить около 13 миллионов минут бесполезных и опасных разговоров, то есть сэкономила жителям региона почти 25 лет. Всего, по данным IT-аналитиков, в январе–сентябре этого года МТС заблокировал более 2,3 миллиарда нежелательных звонков по всей России, что на 30% выше показателей прошлого года.

Сейчас операторы связи работают над новыми методами противодействия телефонным мошенникам и усилением цифровой защиты пользователей. По данным ВЦИОМ, за последний год 67% россиян сталкивались с телефонным и цифровым мошенничеством.

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