Красноярцы в 4 раза чаще стали искать Дедов Морозов и Снегурочек. Сколько это стоит?

Posted 14 ноября, 08:40
Published 14 ноября, 08:40
Modified 14 ноября, 08:54
Updated 14 ноября, 08:54
Об этом «Проспекту Мира» рассказали в «Авито Услуги». Как отмечают аналитики, в октябре в Красноярске спрос на представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос на 313% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
«Горячая пора для артистов наступает с 20 чисел декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом заказчики бронируют услуги Дедов Морозов и Снегурочек заранее, чтобы дети в детском саду и школах, а также сотрудники предприятий не остались без новогодних поздравлений».
Вырос спрос на прокат карнавальных костюмов — интерес увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом.
Эксперты отмечают растущий интерес к заказу новогодних представлений. Стоимость праздничных шоу начинается от 30 тысяч рублей за полчаса представления. Выросло и количество предложений — объявлений стало больше на 84%.
Кроме того, аналитики отмечают еще один тренд этого сезона — новогодние научные шоу для детей. Спрос на услугу вырос на 400%. Для детей проводят опыты с сухим льдом, паровой пушкой и лампами разных диаметров. Такое шоу в среднем стоит 9 000 — 15 000 рублей.
«Популярность шоу мыльных пузырей и световых представлений за год увеличилась на 111% и 25% соответственно. Цены на такие программы начинаются от 5 тыс. рублей за получасовое шоу».