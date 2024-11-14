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Posted 14 ноября, 08:40

Published 14 ноября, 08:40

Modified 14 ноября, 08:54

Updated 14 ноября, 08:54

В Красноярске на 313% вырос спрос на услуги Снегурочек и Дедов Морозов

Красноярцы в 4 раза чаще стали искать Дедов Морозов и Снегурочек. Сколько это стоит?

14 ноября 2024, 08:40
Фото: 1MI.

В Красноярске на 313% вырос спрос на услуги Снегурочек и Дедов Морозов

Красноярцы уже в октябре начали активно готовиться к Новому году. Спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек вырос на 313%.

Об этом «Проспекту Мира» рассказали в «Авито Услуги». Как отмечают аналитики, в октябре в Красноярске спрос на представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос на 313% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«Горячая пора для артистов наступает с 20 чисел декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом заказчики бронируют услуги Дедов Морозов и Снегурочек заранее, чтобы дети в детском саду и школах, а также сотрудники предприятий не остались без новогодних поздравлений».

Вырос спрос на прокат карнавальных костюмов — интерес увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают растущий интерес к заказу новогодних представлений. Стоимость праздничных шоу начинается от 30 тысяч рублей за полчаса представления. Выросло и количество предложений — объявлений стало больше на 84%.

Кроме того, аналитики отмечают еще один тренд этого сезона — новогодние научные шоу для детей. Спрос на услугу вырос на 400%. Для детей проводят опыты с сухим льдом, паровой пушкой и лампами разных диаметров. Такое шоу в среднем стоит 9 000 — 15 000 рублей.

«Популярность шоу мыльных пузырей и световых представлений за год увеличилась на 111% и 25% соответственно. Цены на такие программы начинаются от 5 тыс. рублей за получасовое шоу».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Услуги#Новый год#Дед Мороз#Снегурочка#Новогодние праздники#Спрос
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