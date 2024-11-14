prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 10:03

Published 14 ноября, 10:03

Modified 14 ноября, 10:36

Updated 14 ноября, 10:36

Мэрия требует от Fresco вернуть амфитеатры на Театральной площади

Мэрия требует от Fresco вернуть амфитеатры на Театральной площади

14 ноября 2024, 10:03
Фото: Арбитражный суд Красноярского края.
Департамент муниципального имущества Красноярска требует убрать террасу ресторана Fresсо на Театральной площади. Раньше там был амфитеатр, где проводили время подростки.

Иск поступил в Арбитражный суд края. Администрация города указывает, что в августе 2018 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Развлекательный комплекс с подземной автостоянкой» на улице Перенсона, 4. После чего объект зарегистрировали и передали в аренду. Сейчас там находится ресторан.

Проектной документацией предусмотрено, что надземная часть имеет «декоративные элементы» — трибуны (они же амфитеатр). Мэрия утверждает, что эти объекты реконструировали без разрешений, краевой стройнадзор квалифицировал строящуюся террасу как самовольную постройку.

Департамент просит привести объект в первоначальное состояние в соответствие с проектной документацией. Иск подали к индивидуальным предпринимателям Бурмистровой С. В., Добрянской Н.А., ООО «Система ПБО» и ООО «Фреско 2.0»

Строить террасу начали весной этого года. Красноярцы спорили из-за этого. Одни выразились к этому негативно, указывая, что общественное место займет бизнес. Другие посчитали, что место станет приятнее.

Читайте также:
Названы лучшие рестораны Сибири. В список попали 7 красноярских заведений
#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Театральная площадь#Ресторан#Fresco
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика