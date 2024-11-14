Мэрия требует от Fresco вернуть амфитеатры на Театральной площади

Posted 14 ноября, 10:03
Published 14 ноября, 10:03
Modified 14 ноября, 10:36
Updated 14 ноября, 10:36
Иск поступил в Арбитражный суд края. Администрация города указывает, что в августе 2018 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Развлекательный комплекс с подземной автостоянкой» на улице Перенсона, 4. После чего объект зарегистрировали и передали в аренду. Сейчас там находится ресторан.
Проектной документацией предусмотрено, что надземная часть имеет «декоративные элементы» — трибуны (они же амфитеатр). Мэрия утверждает, что эти объекты реконструировали без разрешений, краевой стройнадзор квалифицировал строящуюся террасу как самовольную постройку.
Департамент просит привести объект в первоначальное состояние в соответствие с проектной документацией. Иск подали к индивидуальным предпринимателям Бурмистровой С. В., Добрянской Н.А., ООО «Система ПБО» и ООО «Фреско 2.0»
Строить террасу начали весной этого года. Красноярцы спорили из-за этого. Одни выразились к этому негативно, указывая, что общественное место займет бизнес. Другие посчитали, что место станет приятнее.