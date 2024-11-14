Мэрия требует от Fresco вернуть амфитеатры на Театральной площади

Иск поступил в Арбитражный суд края. Администрация города указывает, что в августе 2018 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Развлекательный комплекс с подземной автостоянкой» на улице Перенсона, 4. После чего объект зарегистрировали и передали в аренду. Сейчас там находится ресторан.