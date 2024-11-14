Можно ли сухофруктами заменить любимые конфеты? Отвечает красноярский нутрициолог

По рекомендациям Роскачества, в день можно употреблять не больше 250–300 г сухофруктов. В ведомстве отмечают, что из-за испарения воды высушенный кусок фрукта уменьшается в весе и объеме, однако сохраняет полезные соединения, глюкозу и фруктозу.