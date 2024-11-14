Можно ли сухофруктами заменить любимые конфеты? Отвечает красноярский нутрициолог

Posted 14 ноября, 05:13
Published 14 ноября, 05:13
Modified 14 ноября, 05:13
Updated 14 ноября, 05:13
В беседе с Ngs24.ru нутрициолог Ирина Бывшева отметила, что в сухофруктах содержатся витамины, минералы и антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и оказывают положительное воздействие на состояние человека.
Еще одним полезным свойством сухофруктов является то, что они являются источником энергии. С помощью фиников и инжира можно быстро восполнить запасы энергии. По словам нутрициолога, употребление сухофруктов поможет нормализовать работу ЖКТ и поддерживать здоровье кишечника.
Кроме того, сухофрукты могут стать заменой сладостей и конфет, особенно в случаях непреодолимой тяге к сладкому.
Однако сухофрукты могут и навредить. Ирина Бывшева предупреждает, что сухофрукты могут вызывать аллергическую реакцию.
Кроме того, в сухофруктах содержится природный сахар и их переедание может привести к повышению сахара в крови, а также к набору веса.
Нутрициолог подчеркивает, что некоторые производители добавляют в продукты сахар и консерванты для увеличения срока хранения. Поэтому лучше всего покупать сухофрукты без каких-либо добавок.
По рекомендациям Роскачества, в день можно употреблять не больше 250–300 г сухофруктов. В ведомстве отмечают, что из-за испарения воды высушенный кусок фрукта уменьшается в весе и объеме, однако сохраняет полезные соединения, глюкозу и фруктозу.
Последние влияют на калорийность продукта. В итоге в 100 г сухофруктов калорий будет больше, чем в свежих.