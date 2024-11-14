«Очередной Бионорд, только жидкий»: красноярцы массово жалуются на химреагенты

Красноярцы массово жалуются на посыпку дорог химреагентами

Красноярцы массово жалуются на реагенты, которыми посыпают улицы от снега. Водители рассказывают, что машины у них все в чем-то белом. Нелегко и пешеходам — от соли у них портится обувь. При этом страдают не только люди, но и дороги — снег с них никуда не уходит, остается только грязная каша.

Видео: ТВК . Вот такое видео один из красноярцев прислал ТВК. Вся машина у автомобилиста, как он рассказывает, «в соли или непонятно в чем». У других водителей ситуация аналогичная. Своим мнением они делятся в красноярских телеграм-каналах. «Это вообще ужас с этой солью. Она же вся потом в почву, в грунтовые воды, в Енисей будет попадать», — пишет Владимир. «Да это вообще кошмар, помыл машину — она сразу белая! Грязь на дорогах, каша, просто жесть, товарищи», — добавляет Иван. «Поливают улицы по ночам жидкими реагентами. Очередной „Бионорд“, только в жидком виде», — говорит один из пользователей. «Да это соль, вчера на остановке стояла, когда чистили дорогу, так последняя машина раскидывала именно соль, под ноги попала она», — подчеркивает Оксана. «Я хорошо помню, как в 2009 году было чисто в Красноярске — посыпали только мелким камнем и всю зиму омывайка не была нужна! Помыл один раз после наступления морозов и все», — говорит Максим. «Весь город можно было вычистить до чистого асфальта за двое суток. Нет же, мы насыпем дряни и будем ждать, пока машинами растащится эта грязь. Я понимаю насыпать реагентов, когда много снега выпадает, чтобы не образовывался накат, чтобы потом все вычистить. Но мы же теперь до весны будем эту грязь разводить», — недоволен Сергей. «Жалко машины, обувь, собак, природу. Думаю, это сильно влияет и на экологию», — считает один из красноярцев. «Я достаточно легкомысленно относился раньше к этому реагенту. А тут вскрыл машину сзади и просто офигел. Все рыжее. Да и вообще — посмотрите на пороги и арки машин по городу, на парковках. Из-за лени одного департамента — уничтожение всех машин, за ближайшие десять лет они просто сгниют в труху. Каждый день не получится отбивать, и не у всех есть мойка под боком. На дороге такой звиздец, что я от мойки 300 метров пока доеду до парковки — не будет никакой разницы, что мыл, что не мыл. Я уже молчу про то, что солью раньше земли врагов посыпали, чтобы там потом не росло ничего, кто в здравом уме начал это делать добровольно — не понятно», — пишет Евгений. «Часть каши на машинах остается, а вторая часть на обочинах. Не видел ни одной машины, чтобы собирали и вывозили эту кашу с дорог», — говорит Николай. Страдают от реагента не только водители. Пешеходы говорят, что после того, как они прошлись по посыпанным улицам — обувь можно выкидывать. Но нашлись и те, кто поддержал такую посыпку. «Водителей может не устраивает этот реагент, а на тротуарах пусть лучше будет каша, чем кости ломать на гололеде. А обувь… Кто ходит по тротуарам, а не на машинах ездит до места назначения, носит дешевую обувь, не так жалко», — пишет один из жителей. «Езжайте в Дубаи, кто с чем-то не согласен. Думаю, там место ваших машин. Возможно, сами будете чистить дороги, лопатами», — говорит один из красноярцев. «А я за соль на дорогах», — коротко подчеркивает другой. Ранее в муниципальном предприятии САТП заявляли, что дороги в Красноярске снова будут посыпать реагентами — как мы выяснили, по составу как «Бионорд». Там говорили, что реагенты нужны для того, чтобы размягчить снег перед уборкой и утверждали, что к реагентам можно отнести песок с солью, так как они вступают в реакцию со снегом и плавят его. Кроме этого, представители САТП подчеркивали, что реагент якобы экологически чистый и соответствует ГОСТу. Согласно порталу госзакупок, предприятие подписало договор на поставку 5 200 тонн твердого противогололедного реагента. Договор на 203 миллиона 309 тысяч рублей заключен с компанией «Транссервис», которая поставляла в Красноярск противогололедный реагент «ХКНМ». В 2022 году арбитражный суд запретил использовать этот реагент в городе. Согласно данным «Спарка», «Транссервис» зарегистрирован по тому же адресу и имеет того же учредителя, что и производитель «Бионорда», Уральский завод противогололедных материалов. Ранее депутаты раскритиковали возвращение химреагента на дороги. Они напоминали о последствиях использования «Бионорда», который разъедал обувь и автомобили, а также причинял вред домашним животным. Читайте также: В Красноярске зимой хотят использовать снегоплавильные машины — узнали подробности «Бионорд» обвинили в гибели речной рыбы на юге края — но это был не «Бионорд» Производитель «Бионорда» проиграл суд депутату, который назвал реагент «химической гадостью»