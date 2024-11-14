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Posted 14 ноября, 11:47

Published 14 ноября, 11:47

Modified 14 ноября, 11:49

Updated 14 ноября, 11:49

Онлайн-площадки работают над новыми сервисами для торговли в интернете

Онлайн-площадки работают над новыми сервисами для торговли в интернете

14 ноября 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня все больше компаний и частных продавцов выбирают для бизнеса не аренду торговых залов, а онлайн-площадки для торговли. Интернет-сервисы разрабатывают для пользователей все новые инструменты для более упорядоченных и выстроенных действий.

К примеру, «Авито» внедряет возможности создания тематических подборок объявлений, а пользователем предлагают возможность объединить объявления в группы, видимые в профиле. Тематика объединения объявлений в группы может быть любой.

«В ходе общения с профессиональными продавцами мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Это позволит покупателям проще ориентироваться в многообразии выбора», — рассказала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, которые создали более 23 тысяч групп объявлений.

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