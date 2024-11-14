ООО «БАС»: Беспилотники могут занять важные позиции в нескольких отраслях

Эксперты полагают, что применение логистических дронов для доставки грузов может оказаться в 3-4 раза более экономичным, чем использование вертолета Ми-8. К примеру, стоимость одного часа полета вертолета Ми-8 при перевозке грузов на 143 километра между Тазовским и Мессояхой в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 450 тысяч рублей. В то же время грузовой дрон ВТ 440 обойдется всего в 124 тысячи рублей. В прошлом месяце провели испытания дронов «последней мили» в Нижегородской и Самарской областях. Компания «БАС» стала первой в России, подтвердившей возможность использования беспилотников в аэрологистике в городских условиях.