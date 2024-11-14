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Posted 14 ноября, 09:09

Published 14 ноября, 09:09

Modified 14 ноября, 12:17

Updated 14 ноября, 12:17

ООО «БАС»: Беспилотники могут занять важные позиции в нескольких отраслях

ООО «БАС»: Беспилотники могут занять важные позиции в нескольких отраслях

14 ноября 2024, 09:09
Фото: пресс-служба ООО «БАС».
Георгий Баутин, возглавляющий дирекцию управления транспортом в АО «Почта России», не раз высказывался на различных площадках и в средствах массовой информации о том, что эксплуатационные расходы на беспилотные летательные аппараты в 152 раза больше затрат на традиционные пилотируемые рейсы.

Кроме того, он утверждает, что использование дронов обходится в 43 раза дороже, чем чартерные рейсы. Специалисты компании «БАС» не разделяют эту точку зрения.

Если обратиться к конкретным фактам, в прошлом году Центр медицины катастроф Минздрава России в сотрудничестве с Минвостокразвития провел эксперименты с доставкой медицинских препаратов на Сахалине, применяя промышленное беспилотное судно. Груз был перевезен на расстояние 45 километров от села Чапланово до Невельска в экстремальных условиях — Полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальных обстоятельствах это вопрос спасения жизней и целесообразного использования достижений научно-технического прогресса.

В настоящее время российские нефтяные компании активно применяют беспилотные технологии не только для мониторинга функционирования своего оборудования и инфраструктуры, но и для оперативной транспортировки грузов весом от 50 до 100 килограммов. Это особенно актуально, поскольку эксплуатация пилотируемых вертолетов оказывается чрезмерно затратной, а простой буровых установок чреват убытками в десятки миллионов рублей в день.

Эксперты полагают, что применение логистических дронов для доставки грузов может оказаться в 3-4 раза более экономичным, чем использование вертолета Ми-8. К примеру, стоимость одного часа полета вертолета Ми-8 при перевозке грузов на 143 километра между Тазовским и Мессояхой в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 450 тысяч рублей. В то же время грузовой дрон ВТ 440 обойдется всего в 124 тысячи рублей. В прошлом месяце провели испытания дронов «последней мили» в Нижегородской и Самарской областях. Компания «БАС» стала первой в России, подтвердившей возможность использования беспилотников в аэрологистике в городских условиях.

В будущем беспилотная аэрологистика сможет значительно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и улучшить экологическую ситуацию. При правильной организации процессов можно будет уменьшить и численность обслуживающего персонала. Таким образом, дроны становятся важным инструментом для различных отраслей экономики как в России, так и за ее пределами. Что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.

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