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Posted 14 ноября, 01:46

Published 14 ноября, 01:46

Modified 14 ноября, 01:47

Updated 14 ноября, 01:47

Красноярцам объяснили, почему дети часто болеют в детском саду

Ребенок часто болеет в детском саду? Почему и что делать? Отвечает Роспотребнадзор

14 ноября 2024, 01:46
Фото: 1MI.

Красноярцам объяснили, почему дети часто болеют в детском саду

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, почему дети часто болеют в детском саду.

В ведомстве отмечают, что именно в детском саду дети впервые массово контактируют с различными инфекциями. При этом иммунная система ребенка еще не знакома с этими возбудителями и он может легко заболеть.

Чаще всего в детских коллективах встречаются респираторные и кишечные инфекции. Специалисты предупреждают, что часто повторяющиеся инфекции могут перейти в хроническую форму.

В Роспотребнадзоре рекомендуют не приводить ребенка в детский сад недолеченным, иначе он может заболеть снова.

Как укрепить иммунитет:

  • соблюдать национальный календарь прививок;
  • закалять ребенка: прогулки на свежем воздухе, физическая активность, не кутать ребенка, а одевать по погоде;
  • не забывать про витамины;
  • мыть руки/лицо, промывать водой носовые ходы, правильно чихать — в собственный локоть;
  • в сезон гриппа и ОРВИ, по возможности, избегать посещения многолюдных мест;
  • сделать прививку от гриппа.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Дети#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#Детский сад#Иммунитет
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