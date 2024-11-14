Ребенок часто болеет в детском саду? Почему и что делать? Отвечает Роспотребнадзор

Posted 14 ноября, 01:46
Published 14 ноября, 01:46
Modified 14 ноября, 01:47
Updated 14 ноября, 01:47
В ведомстве отмечают, что именно в детском саду дети впервые массово контактируют с различными инфекциями. При этом иммунная система ребенка еще не знакома с этими возбудителями и он может легко заболеть.
Чаще всего в детских коллективах встречаются респираторные и кишечные инфекции. Специалисты предупреждают, что часто повторяющиеся инфекции могут перейти в хроническую форму.
В Роспотребнадзоре рекомендуют не приводить ребенка в детский сад недолеченным, иначе он может заболеть снова.
Как укрепить иммунитет: