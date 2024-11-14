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Posted 14 ноября, 11:59

Published 14 ноября, 11:59

Modified 14 ноября, 12:01

Updated 14 ноября, 12:01

У красноярской семьи опека почти на год забрала дочь после анонимной жалобы

У красноярской семьи опека почти на год забрала дочь после анонимной жалобы

14 ноября 2024, 11:59
Фото: Sibnovosti.ru.
Годовалая девочка 10 месяцев провела в доме малютки после анонимной жалобы на красноярскую семью. Через суд родители смогли вернуть дочь и сейчас судятся с органами опеки, которые, как они считают, незаконно изъяли у них ребенка. Из-за стресса девочка стала плохо говорить.

Эта история случилась еще в январе прошлого года. Как сообщает портал Sibnovosti.ru, 11 января Сергей и Елена отмечали новогодние праздники и немного выпили.

Вечером в их квартиру на улице Гладкова нагрянули органы опеки и полиция. Их дочку — годовалую Дарину — они увезли в дом ребенка.

Причина — анонимная жалоба, кто-то сообщил о том, что девочка живет в ужасных условиях. Повлияло и то, что во время визита сотрудников родители были в состоянии опьянения.

«Нам сказали: „Вот вы выпившие, давайте пока протрезвейте, а ребенка завтра заберете, она будет в доме малютки“. Мы отдали, так как действительно немного выпили. И это стало целой проблемой — забрать ребенка назад», — вспоминает отец.
Комната, в которой спит девочкаКомната, в которой спит девочка
КухняКухня
Комната, в которой спит девочка. Фото: Sibnovosti.ru

Мужчина утверждает, что все условия для девочки были созданы — двухкомнатная квартира, есть где спать и во что играть.

Позже в документах они прочитали, что ребенка забрали из-за безнадзорности — родители утверждают, что никогда одну девочку не оставляли. Также было указано, что в холодильнике не было продуктов, но в момент визита отец на кухне кормил девочку смесью.

Кроме этого, утверждают родители, органы опеки и полиция еще и натоптали, а потом написали в протоколе о том, что дома грязные полы.

Отец и мать с девочкой. На фотографии виднеются и игрушки — коляска с куклойОтец и мать с девочкой. На фотографии виднеются и игрушки — коляска с куклой
Отец и мать с девочкой. На фотографии виднеются и игрушки — коляска с куклой. Фото: Sibnovosti.ru

Отдавать дочь обратно родителям никто не собирался. Вместо этого матери предложили лечение в наркологическом диспансере, так как в момент визита опеки женщина была выпившая.

Женщина так и сделала, и хоть, по её утверждению, алкозависимой она никогда не была, информация о ней оказалась в общей базе данных, её поставили на учет к наркологу.

После этого в опеке тем более отказались отдавать ребенка «алкозависимой» женщине — только через суд. Отец тоже не мог забрать девочку, потому что пара не была расписана. Елена и Сергей пошли в ЗАГС.

Суды начались только через два месяца после изъятия дочери — все это время, утверждают родители, они навещали девочку два раза в неделю по 30 минут. Именно такой график установила опека. Они не увидели первые шаги девочки, но зато она не забыла, как выглядят мама и папа, рассказывают родители.

Добиться возвращения девочки в семью пара смогла почти через год — в ноябре 2023.

«То, что произошло — это лишний раз доказывает, насколько вредна опека в том виде, в котором она есть сейчас. Вопросы должны решаться, как в советское время, коллегиально, несколькими органами, а не одной женщиной, которой что-то показалось. А сейчас она упирается в суде до последнего только из-за того, чтобы ее не наказали, хотя была незаконная подача документов в суд, а лишение ребенка родителей на год является поводом для увольнения, — объясняет отец Дарины.
Фото: Sibnovosti.ru

Родители утверждают, что сейчас девочка уже как год живет с ними, но последствия той ситуации никуда не делись. Якобы в свой год дочь уже что-то говорила, но сейчас ее речь «замерла» из-за стресса. Через три месяца Дарине исполняется три года. Она посещает логопеда, в остальном она «крепкая и здоровая».

Сейчас родители готовят иск в суд, чтобы взыскать с опеки моральный вред. До этого глава семьи пытался вернуть затраты на юриста, а это 110 тысяч рублей, но присудили только 35. Это решение глава семьи тоже планирует оспаривать.

«ПМ» запросит комментарий у органов опеки, чтобы узнать их точку зрения.

Ранее мы рассказывали, как у молодой матери из Канска изъяли ребенка за пьяные стримы. После она продолжила вести трансляции, но уже из приюта и трезвая.

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