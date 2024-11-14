У красноярской семьи опека почти на год забрала дочь после анонимной жалобы

Родители утверждают, что сейчас девочка уже как год живет с ними, но последствия той ситуации никуда не делись. Якобы в свой год дочь уже что-то говорила, но сейчас ее речь «замерла» из-за стресса. Через три месяца Дарине исполняется три года. Она посещает логопеда, в остальном она «крепкая и здоровая».