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Posted 14 ноября, 04:26

Published 14 ноября, 04:26

Modified 14 ноября, 06:46

Updated 14 ноября, 06:46

После смерти 4 детей в семье из Красной Сопки родился здоровый ребенок

После смерти 4 детей в семье из Красной Сопки родился здоровый ребенок

14 ноября 2024, 04:26
Фото: СК по Красноярскому краю.
Сюжет
Отравление семьи
У семьи из Красной Сопки, где от отравления погибли четверо детей, родился здоровый мальчик. Информацию «ПМ» подтвердили в Следственном комитете и прокуратуре.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Мы рассказывали, что родителей погибших от отравления детей могут привлечь за причинение смерти по неосторожности. Следы дихлофоса нашли на посуде, из которой ели 4 погибших детей из Красной Сопки.

Женщина родила ребенка 8 ноября, он здоров. Мать с мальчиком уже выписали из роддома, они находятся дома, говорят в СК.

После трагедии семья переехала в село Большая Сосновка к родственникам — это деревня недалеко от Красной Сопки — всего в 11 км.

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