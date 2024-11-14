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Posted 14 ноября, 02:09

Published 14 ноября, 02:09

Modified 14 ноября, 05:14

Updated 14 ноября, 05:14

В Красноярске на Калинина сгорел автомобиль

В Красноярске на Калинина сгорел автомобиль. Это второй подобный случай за сутки

14 ноября 2024, 02:09
Фото: t.me/kraschp.

В Красноярске на Калинина сгорел автомобиль

Сегодня, 14 ноября, в Красноярске на улице Калинина сгорел легковой автомобиль.

Сегодня утром пользователи соцсетей сообщили, что на улице Калинина загорелся легковой автомобиль.

Видео: t.me/kraschp.

«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 08:02 утра.

«Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, в 08:11 объявлена локализация пожара. На месте работают 1 автоцистерна и 5 человек личного состава.
После ликвидации дознаватель будет выяснять причину возгорания».

Отметим, что это уже второй подобный случай за сутки. Накануне днем на улице Авиаторов сгорел автобус.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Калинина#Автомобиль
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