В Красноярске на Калинина сгорел автомобиль. Это второй подобный случай за сутки

Posted 14 ноября, 02:09
Published 14 ноября, 02:09
Modified 14 ноября, 05:14
Updated 14 ноября, 05:14
Сегодня утром пользователи соцсетей сообщили, что на улице Калинина загорелся легковой автомобиль.
«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 08:02 утра.
«Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, в 08:11 объявлена локализация пожара. На месте работают 1 автоцистерна и 5 человек личного состава.
После ликвидации дознаватель будет выяснять причину возгорания».
Отметим, что это уже второй подобный случай за сутки. Накануне днем на улице Авиаторов сгорел автобус.