В Норильске завершают ремонт многотонного «сердца» цементного завода

Posted 14 ноября, 06:17
Published 14 ноября, 06:17
Modified 14 ноября, 06:19
Updated 14 ноября, 06:19
Для изготовления цемента сначала готовят клинкер — твердые гранулы, образующиеся в результате обжига шлама (смесь известняка и базальта). После обжига материал охлаждают и складируют. Ремонт клинкерной линии включает в себя обновление основных узлов и вспомогательного оборудования.
Клинкерная печь — единственная в Норильске. Завод ежегодно производит до 400 тысяч тонн клинкера, из которого выпускается более полумиллиона тонн цемента. Основная часть этого цемента используется на горных производствах для приготовления смеси, которой заполняют пустоты в горных выработках. Также цемент используют различные ремонтно-строительные предприятия и организации всего промышленного района.
Самый важный этап — вращающаяся печь, работающая с июля 1988 года. Она представляет собой огромный барабан диаметром пять метров и длиной 185 метров, футерованный огнеупорным кирпичом.
«Клинкерная линия является сердцем цементного завода, так как именно от качества клинкера зависит конечное качество цемента. Так как вращающая печь должна работать бесперебойно и круглосуточно, мы внимательно следим за ее состоянием. Ежегодно мы останавливаем ее для капитального ремонта на срок от 40 до 50 суток», — рассказал Роман Толстиков, главный инженер цеха обжига клинкера цементного завода.
Ремонт клинкерной линии стартовал 22 сентября этого года. Его завершение ожидается в ноябре. В работе участвуют более 200 человек. Подрядчик отмечает, что каждый год ремонт уникален, поскольку повторяющихся работ не существует. Часто эти работы требуют сложных технических решений. Перед началом ремонта проводятся большие подготовительные работы: разработка проектно-технической документации и подготовка узлов к монтажу.
В этом году основным направлением работы на вращающейся печи стала замена 16,5 метра корпуса вместе с бандажом, который весит 60 тонн. Собирают его в комплекте с подкрылками и башмаками, что увеличивает его вес до 110 тонн. Это превышает вес самолета «Боинг-737» вместе с пассажирами и багажом.
Во время ремонта на единственной клинкерной линии город не остается без цемента. Ежегодно для этих целей цементный завод закупает клинкер с материка. В текущем году приобрели ачинский клинкер в объеме 249 тысяч тонн и завезли его по летней речной навигации
В этом году завод отметил 85-летний юбилей. История завода началась в 1939 году, когда в Норильске организовали полукустарное производство цемента с обжигом клинкера.