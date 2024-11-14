В Норильске завершают ремонт многотонного «сердца» цементного завода

«Клинкерная линия является сердцем цементного завода, так как именно от качества клинкера зависит конечное качество цемента. Так как вращающая печь должна работать бесперебойно и круглосуточно, мы внимательно следим за ее состоянием. Ежегодно мы останавливаем ее для капитального ремонта на срок от 40 до 50 суток», — рассказал Роман Толстиков, главный инженер цеха обжига клинкера цементного завода.