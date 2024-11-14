В центре Красноярска снова притормозили стройку метро из-за древних артефактов

Это не первый раз, когда на территории строительства метро находят археологические артефакты. Так мы рассказывали, что в июле на месте будущей станции на Карла Маркса нашли новый археологический памятник — «Поселение Солдатская слобода». Также древние артефакты находили на площади Революции.