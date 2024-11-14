В центре Красноярска снова притормозили стройку метро из-за древних артефактов

Posted 14 ноября, 08:18
Published 14 ноября, 08:18
Modified 14 ноября, 08:26
Updated 14 ноября, 08:26
Заключения появились на сайте службы по государственной охране объектов культурного наследия. Согласно первому, в районе перекрёстка улиц Парижской Коммуны и Карла Маркса, где идет подготовка к стройке (этап 1.10), обнаружили фрагменты стеклянных изделий, керамики, обломки костей и так далее.
Эксперты заключили, что необходимо «разработать мероприятия» по сохранению объекта археологического наследия «Поселение Падалкин переулок».
Согласно второму заключению, пока нельзя вести и обустройство электроснабжения строительной площадки будущей станции на Карла Маркса (входит в этап 2.8). Эксперты заключили, что до начала строительства требуется разработать и выполнить мероприятия по сохранению «Поселение Парижское-2».
Это не первый раз, когда на территории строительства метро находят археологические артефакты. Так мы рассказывали, что в июле на месте будущей станции на Карла Маркса нашли новый археологический памятник — «Поселение Солдатская слобода». Также древние артефакты находили на площади Революции.