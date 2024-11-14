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Posted 14 ноября, 02:50

Published 14 ноября, 02:50

Modified 14 ноября, 05:15

Updated 14 ноября, 05:15

Контрактники сбежали из части под Новосибирском. Среди них есть красноярцы

Контрактники сбежали из части под Новосибирском. Среди них есть красноярцы

14 ноября 2024, 02:50
Фото: 1MI.
Военнослужащие сбежали из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Среди них есть уроженцы Красноярского края.

Информацию о побеге опубликовал глава Коченевского района Евгений Антипов 13 ноября. Он рассказал, что 10 военных взяли такси и выехали с территории поселка. Антипов отметил, что они и ранее самовольно покидали часть.

Как пишет телеграм-канал Baza, сбежали 12 военных. По данным канала, большинство из них — жители Красноярского края.

Ориентировки на беглецов публикует канал Mash Siberia. В списке сбежавших числятся: уроженец Ужура, двое парней из Абанского района и мужчина из села Каратузское. В списке также есть призывник из хакасского Черногорска, а также двое мужчин из Томской и Новосибирской областей. Младшему 19 лет, старшему — 44 года.

Мама военного из Хакасии заявила журналистам Ngs, что ее 24-летний сын служил по контракту, получил ранение в зоне СВО и лечился в Красноярском крае, а потом поехал домой. После этого его задержали, а потом отправили в Новосибирск.

«В Абакане сказали, что в Новосибирске должны дать справку с красной печатью, что у него категория „Д“. А вчера он мне видео отправил, что их всех отправят на Украину опять, что нет у него красной печати», — цитируют журналисты мать.

Женщина сообщила, что ее сына задержали и доставили в военно-следственном отдел СК, затем его отправят назад в часть.

Mash Siberia со ссылкой на родственника одного из сбежавших сообщил, что всех поймали в Новосибирске, доставили в СК, а оттуда вернут в расположение.

Силовые ведомства пока не комментировали произошедшее.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Побег#Новосибирск#Журналисты#Хабаровск#Военные#Сибирь
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