Контрактники сбежали из части под Новосибирском. Среди них есть красноярцы

Ориентировки на беглецов публикует канал Mash Siberia. В списке сбежавших числятся: уроженец Ужура, двое парней из Абанского района и мужчина из села Каратузское. В списке также есть призывник из хакасского Черногорска, а также двое мужчин из Томской и Новосибирской областей. Младшему 19 лет, старшему — 44 года.