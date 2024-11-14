Жители попавшей под КРТ Николаевки собрались в суд и получили запрет на митинг

Posted 14 ноября, 03:22
Published 14 ноября, 03:22
Modified 14 ноября, 03:40
Updated 14 ноября, 03:40
Местные жители рассказали «Проспекту Мира», что некие «шпионы» застройщика якобы донесли информацию о том, что николаевцы собрались в суд. После этого участковый стал ездить по адресам тех, кто участвует в иске, с предупреждением не митинговать.
«Мы говорим о том, что надо 19 ноября прийти в суд николаевцам. Обязательно всем истцам. И остальным — слушателями. А они придумали про какой-то митинг, шествие, собрание. Никаких мероприятий, ни каких собраний не планируется. Будет просто очередное заседание суда», — сообщили николаевцы.
В предостережении указано, что МВД получило информацию о «готовящемся несогласованным публичном мероприятии», которое запланировано на 14:00 у здания Центрального районного суда. В полиции предупреждают, что организатор обязан подать уведомление в установленном законе порядке.
В МВД нам подтвердили, что «сотрудники полиции проводят профилактическую работу, действуя в соответствии с действующим законодательством».