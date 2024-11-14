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Posted 14 ноября, 03:22

Published 14 ноября, 03:22

Modified 14 ноября, 03:40

Updated 14 ноября, 03:40

Жители попавшей под КРТ Николаевки собрались в суд и получили запрет на митинг

Жители попавшей под КРТ Николаевки собрались в суд и получили запрет на митинг

14 ноября 2024, 03:22
Фото: prmira.ru.
В Красноярске жители Николаевки, чьи дома попали в зону КРТ, собрались пойти в суд 19 ноября, однако полиция направила им предостережение о недопустимости несогласнованого митинга.

Местные жители рассказали «Проспекту Мира», что некие «шпионы» застройщика якобы донесли информацию о том, что николаевцы собрались в суд. После этого участковый стал ездить по адресам тех, кто участвует в иске, с предупреждением не митинговать.

«Мы говорим о том, что надо 19 ноября прийти в суд николаевцам. Обязательно всем истцам. И остальным — слушателями. А они придумали про какой-то митинг, шествие, собрание. Никаких мероприятий, ни каких собраний не планируется. Будет просто очередное заседание суда», — сообщили николаевцы.

В предостережении указано, что МВД получило информацию о «готовящемся несогласованным публичном мероприятии», которое запланировано на 14:00 у здания Центрального районного суда. В полиции предупреждают, что организатор обязан подать уведомление в установленном законе порядке.

В МВД нам подтвердили, что «сотрудники полиции проводят профилактическую работу, действуя в соответствии с действующим законодательством».

  • В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.
  • После этого против одной из жительниц завели административное дело за участие в «несогласованном» митинге.
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