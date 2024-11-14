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Posted 14 ноября, 11:46

Published 14 ноября, 11:46

Modified 14 ноября, 12:27

Updated 14 ноября, 12:27

Жительница края подала в суд на парня, который бросил ее после секса

Жительница края подала в суд на парня, который бросил ее после секса

14 ноября 2024, 11:46
Фото: 1MI.
В Ачинске Красноярского края девушка подала в суд на парня, который бросил её после секса. Она потребовала 150 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Об этом стало известно из решения Ачинского горсуда, с которым ознакомился «Проспект Мира».

Отношения между ачинцем Дмитрием и жительницей соседнего города Ольгой начались в апреле 2023 года. Несколько месяцев они созванивались, а на выходные девушка приезжала в гости.

В июле после секса мужчина решил разорвать отношения, затем у девушки началась депрессия и она решила обратиться в суд. Ольга заявила, что он «сначала притворился влюблённым, а потом вдруг резко отстранился и стал как будто незнакомым человеком».

«Она долгое время переживала, у нее были перепады настроения, плаксивость, депрессия, бессонница, пониженная работоспособность. Она обратилась к психиатру, врач назначил ей лекарство от депрессии», — говорится в карточке дела.

Девушка заявила, что ее бывший возлюбленный «своим двуличным поведением, обманом и безразличием» нанёс психологическую травму, нравственные и душевные страдания. Моральный вред она оценила в 150 тысяч рублей.

На суде Дмитрий объяснил свой поступок тем, что Ольга — не та девушка, с которой он бы хотел создать семью, а потому и бросил ее.

Суд пришёл к выводу, что мужчина не совершал никаких противоправных действий, и оставил иск без удовлетворения.

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#Владислав Савончик#Суд#Красноярский край#Ачинск#Депрессия#Отношения
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