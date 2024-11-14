Жительница края подала в суд на парня, который бросил ее после секса

Posted 14 ноября, 11:46
Published 14 ноября, 11:46
Modified 14 ноября, 12:27
Updated 14 ноября, 12:27
Отношения между ачинцем Дмитрием и жительницей соседнего города Ольгой начались в апреле 2023 года. Несколько месяцев они созванивались, а на выходные девушка приезжала в гости.
В июле после секса мужчина решил разорвать отношения, затем у девушки началась депрессия и она решила обратиться в суд. Ольга заявила, что он «сначала притворился влюблённым, а потом вдруг резко отстранился и стал как будто незнакомым человеком».
«Она долгое время переживала, у нее были перепады настроения, плаксивость, депрессия, бессонница, пониженная работоспособность. Она обратилась к психиатру, врач назначил ей лекарство от депрессии», — говорится в карточке дела.
Девушка заявила, что ее бывший возлюбленный «своим двуличным поведением, обманом и безразличием» нанёс психологическую травму, нравственные и душевные страдания. Моральный вред она оценила в 150 тысяч рублей.
На суде Дмитрий объяснил свой поступок тем, что Ольга — не та девушка, с которой он бы хотел создать семью, а потому и бросил ее.
Суд пришёл к выводу, что мужчина не совершал никаких противоправных действий, и оставил иск без удовлетворения.