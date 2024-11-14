Жительница Лесосибирска сообщила о нападении медведя на человека. Что известно?

Posted 14 ноября, 04:26
Published 14 ноября, 04:26
Modified 14 ноября, 05:33
Updated 14 ноября, 05:33
В комментариях местные жители беспокоятся за судьбу женщины и собственную безопасность. Лесосибирцы отмечают, что в районе Высокогорского моста есть остановки, и на месте женщины мог оказаться каждый.
«Проспекту Мира» в службе ГО и ЧС Лесосибирска сказали, что сообщение о нападении медведя поступило вечером 13 ноября.
В ведомстве отметили, что на место выезжали охотоведы, сотрудники полиции Енисейского района и Лесосибирска. Они обследовали места, где якобы медведь напал на женщину, но никаких следов не обнаружили.
«На месте предполагаемого нападения не было видно крови или следов того, как хищник тащил человека.
Когда пытались связаться с женщиной, которая сообщила о нападении, с ней не смогли связаться. Ее телефон был недоступен. В итоге сообщение не подтвердилось, поэтому вызов мог оказаться ложным».