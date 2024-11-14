prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 04:26

Published 14 ноября, 04:26

Modified 14 ноября, 05:33

Updated 14 ноября, 05:33

Жительница Лесосибирска сообщила о нападении медведя на человека. Что известно?

Жительница Лесосибирска сообщила о нападении медведя на человека. Что известно?

14 ноября 2024, 04:26
Фото: freepik.com.
В соцсетях Лесосибирска появилось сообщение о нападении медведя на женщину в районе Высокогорского моста.

В комментариях местные жители беспокоятся за судьбу женщины и собственную безопасность. Лесосибирцы отмечают, что в районе Высокогорского моста есть остановки, и на месте женщины мог оказаться каждый.

«Проспекту Мира» в службе ГО и ЧС Лесосибирска сказали, что сообщение о нападении медведя поступило вечером 13 ноября.

В ведомстве отметили, что на место выезжали охотоведы, сотрудники полиции Енисейского района и Лесосибирска. Они обследовали места, где якобы медведь напал на женщину, но никаких следов не обнаружили.

«На месте предполагаемого нападения не было видно крови или следов того, как хищник тащил человека.
Когда пытались связаться с женщиной, которая сообщила о нападении, с ней не смогли связаться. Ее телефон был недоступен. В итоге сообщение не подтвердилось, поэтому вызов мог оказаться ложным».
Читайте также:
На трассе в Красноярском крае нашли мертвого медведя без лапНа «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Нападение#Полиция#Лесосибирск#Красноярский край#Медведь#Енисейский район#Охотники#Высокогорский мост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика