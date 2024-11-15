prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 08:59

Published 15 ноября, 08:59

Modified 15 ноября, 09:01

Updated 15 ноября, 09:01

Арендаторы съезжают из ТРЦ «Планета» из-за «космической» аренды и вложений в ремонт

Арендаторы съезжают из ТРЦ «Планета» из-за «космической» аренды и вложений в ремонт

15 ноября 2024, 08:59
Фото: prmira.ru.
Магазины, которые арендуют помещения в «Планете», стали съезжать из торгового центра. Причина — бесконечное повышение стоимости аренды и постоянные просьбы собственников вложиться в ремонт. За помещение в 60 квадратов с предпринимателей просили 700 тысяч рублей в месяц. Разбираемся в ситуации.

Магазин женской одежды, обуви и аксессуаров Epatagik съехал из ТРЦ «Планета» несколько дней назад, во вторник, 12 ноября. Об этом руководитель торговой точки сообщила в телеграм-канале магазина.

Видео: t.me/epatagik.

Причиной женщина назвала «новые условия комплекса», которые вступят в силу уже со следующего года.

«Цены улетят в космос, если останемся. А мы оставляем наши цены и будем продолжать работать не ради места, а ради выгоды для покупателей», — сказала директор.

Женщина заявила, что теперь их магазин будет располагаться на Петра Ломако, 16. Пока в помещении идет ремонт, покупатели могут приходить в ТЦ «Комсомольский».

Другая предпринимательница, Елена Усова, поведала свою историю аренды в ТРЦ «Планета». Раньше там у женщины располагался магазин нижнего белья Marc&Andre. Бизнесвумен уверяет, что съезжают арендаторы из крупных ТЦ по причине высокой стоимости аренды и постоянных вложений в ремонт.

Фото: t.me/roznica_retail
«Это фото от 14 сентября. Я довольная стою у оклеенных за 50 тысяч витрин нашего закрытого магазина в ТРЦ „Планета“ с арендой почти 700 тыс. ежемесячно. Сказать, что я рада была — ничего не сказать. Кстати, за полгода до этого мне попался аккаунт предпринимателя из Москвы, которая рассказала всю правду и подноготную про реальность аренды в крупных ТРЦ, мы с ней тогда вместе поплакали, но она контракт уже расторгла, а мне это только предстояло. Считаю, что справилась великолепно. Напишу потом пару историй про внутрянку, чтобы кого-то это вразумило, жаль, что не вразумило когда-то меня, хотя опыт получился хороший», — написала Елена в своем телеграм-канале.

700 тысяч рублей, уверяет женщина, она платила за помещение в 64 квадратных метра, при этом использовалось только 58 квадратов.

Если выручка магазина большая, то с предпринимателя берут еще и дополнительный процент. По ее словам, «якорным брендам», таким как «Золотое Яблоко», аренда обходится дешевле из-за «договорных условий».

Видео: t.me/roznica_retail. Вот так выглядел магазин в ТРЦ «Планета» во время ремонта. Он вместе с оборудованием обошелся в 4 млн рублей

Отметим, что удивились таким расценкам на аренду и столичные бизнесмены.

«В Красноярске такие цены на аренду? В ТРЦ „Европейский“ в Москве ниже ставки. Все остальное, ремонт, противопожарка — стандартный набор для ТЦ», — пишет Ирина.

Усова пишет, что помимо аренды, собственники ТРЦ еще требуют от арендаторов регулярный капремонт помещения. Так, например, 4 года назад предприниматель потратила на это около двух миллионов рублей. С нынешними ценами эта сумма была бы в разы больше.

«Смотрите, представьте, что вы заезжаете в съемную квартиру и вам говорят: чтобы заехать, надо вам поменять всю проводку, потолки, трубы, и только когда мы примем у вас хату, вы сможете начать жить. Это все за ваш счет, конечно же, смешно, да? Ну вот в ТРЦ все именно так и происходит», — рассказывает женщина.

При этом нанять ремонтников можно только с одобрения руководства комплекса. А это влияло на ценник, говорит Усова. А те, в свою очередь, нанимали других людей, которым платили меньше, и они делали всю работу.

«В общем, мы потратили кучу бабла на обновление тех.состояния отдела, который мы собственно и берем в аренду. Мы даже леса, по которым ходит тех.персонал, красили. Да, над каждым отделом есть подвесные ходы. При этом мы недоумевали, какого фига летом в ТРЦ была жара, а зимой холодина. Должно ли это было нас сразу насторожить? Ну да, должно, но я была слишком наивная, тупая и амбициозная», — говорит предпринимательница.
Видео: t.me/roznica_retail. Так сейчас выглядит новый бутик в центре. Работы там «на финишной прямой»

После очередной просьбы ТРЦ провести капремонт за свой счет, Усова решила съехать в другое место.

Сейчас она готовится к открытию магазина в центре города — на Ленина. Называться он будет Laburje. Там уже практически все готово к запуску работы.

«ПМ» запросил комментарий у ТРЦ «Планета», но там отвечать на наши вопросы отказались.

Читайте также:
Красноярский ТРЦ «Июнь» сменит название и концепцию. Будет больше товаров для домаВ Красноярске стоимость участка под ТРЦ «Планета» снизили на треть за взяткуПолицейские устроили рейд по поиску мигрантов в «Планете». Нашли 10 нарушителей
#Елисей Савлюк#Видео#Город#Люди#Общество#Бизнес#Красноярск#Магазины#Красноярский край#Ремонт#Капремонт#Предприниматели#Аренда#Финансы#ТРЦ#ТЦ#Торговый центр#Планета#Арендаторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика