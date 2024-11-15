Арендаторы съезжают из ТРЦ «Планета» из-за «космической» аренды и вложений в ремонт

Posted 15 ноября, 08:59
Published 15 ноября, 08:59
Modified 15 ноября, 09:01
Updated 15 ноября, 09:01
Магазин женской одежды, обуви и аксессуаров Epatagik съехал из ТРЦ «Планета» несколько дней назад, во вторник, 12 ноября. Об этом руководитель торговой точки сообщила в телеграм-канале магазина.
Причиной женщина назвала «новые условия комплекса», которые вступят в силу уже со следующего года.
«Цены улетят в космос, если останемся. А мы оставляем наши цены и будем продолжать работать не ради места, а ради выгоды для покупателей», — сказала директор.
Женщина заявила, что теперь их магазин будет располагаться на Петра Ломако, 16. Пока в помещении идет ремонт, покупатели могут приходить в ТЦ «Комсомольский».
Другая предпринимательница, Елена Усова, поведала свою историю аренды в ТРЦ «Планета». Раньше там у женщины располагался магазин нижнего белья Marc&Andre. Бизнесвумен уверяет, что съезжают арендаторы из крупных ТЦ по причине высокой стоимости аренды и постоянных вложений в ремонт.
«Это фото от 14 сентября. Я довольная стою у оклеенных за 50 тысяч витрин нашего закрытого магазина в ТРЦ „Планета“ с арендой почти 700 тыс. ежемесячно. Сказать, что я рада была — ничего не сказать. Кстати, за полгода до этого мне попался аккаунт предпринимателя из Москвы, которая рассказала всю правду и подноготную про реальность аренды в крупных ТРЦ, мы с ней тогда вместе поплакали, но она контракт уже расторгла, а мне это только предстояло. Считаю, что справилась великолепно. Напишу потом пару историй про внутрянку, чтобы кого-то это вразумило, жаль, что не вразумило когда-то меня, хотя опыт получился хороший», — написала Елена в своем телеграм-канале.
700 тысяч рублей, уверяет женщина, она платила за помещение в 64 квадратных метра, при этом использовалось только 58 квадратов.
Если выручка магазина большая, то с предпринимателя берут еще и дополнительный процент. По ее словам, «якорным брендам», таким как «Золотое Яблоко», аренда обходится дешевле из-за «договорных условий».
Отметим, что удивились таким расценкам на аренду и столичные бизнесмены.
«В Красноярске такие цены на аренду? В ТРЦ „Европейский“ в Москве ниже ставки. Все остальное, ремонт, противопожарка — стандартный набор для ТЦ», — пишет Ирина.
Усова пишет, что помимо аренды, собственники ТРЦ еще требуют от арендаторов регулярный капремонт помещения. Так, например, 4 года назад предприниматель потратила на это около двух миллионов рублей. С нынешними ценами эта сумма была бы в разы больше.
«Смотрите, представьте, что вы заезжаете в съемную квартиру и вам говорят: чтобы заехать, надо вам поменять всю проводку, потолки, трубы, и только когда мы примем у вас хату, вы сможете начать жить. Это все за ваш счет, конечно же, смешно, да? Ну вот в ТРЦ все именно так и происходит», — рассказывает женщина.
При этом нанять ремонтников можно только с одобрения руководства комплекса. А это влияло на ценник, говорит Усова. А те, в свою очередь, нанимали других людей, которым платили меньше, и они делали всю работу.
«В общем, мы потратили кучу бабла на обновление тех.состояния отдела, который мы собственно и берем в аренду. Мы даже леса, по которым ходит тех.персонал, красили. Да, над каждым отделом есть подвесные ходы. При этом мы недоумевали, какого фига летом в ТРЦ была жара, а зимой холодина. Должно ли это было нас сразу насторожить? Ну да, должно, но я была слишком наивная, тупая и амбициозная», — говорит предпринимательница.
После очередной просьбы ТРЦ провести капремонт за свой счет, Усова решила съехать в другое место.
Сейчас она готовится к открытию магазина в центре города — на Ленина. Называться он будет Laburje. Там уже практически все готово к запуску работы.
«ПМ» запросил комментарий у ТРЦ «Планета», но там отвечать на наши вопросы отказались.