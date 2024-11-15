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Posted 15 ноября, 02:17

Published 15 ноября, 02:17

Modified 15 ноября, 04:08

Updated 15 ноября, 04:08

Флаг Железногорска покорил иностранные соцсети

Флаг Железногорска покорил иностранные соцсети. Он набрал больше лайков, чем флаг США

15 ноября 2024, 02:17
Фото: t.me/mash.

Флаг Железногорска покорил иностранные соцсети

Флаг Железногорска (Красноярский край) покорил пользователей одной из запрещенных в России соцсетей.

Накануне, 14 ноября, один из пользователей X (бывший Twitter*) заявил, что флаг США является самым красивым в мире.

В ответ люди прислали примеры других флагов, которые считают действительно красивыми. Среди них оказались флаги Железногорска и Сретенского района Забайкальского края.

Флаг СШАФлаг США
Флаг ЖелезногорскаФлаг Железногорска
Флаг Сретенского районаФлаг Сретенского района
Флаг США. Фото: t.me/mash

В итоге флаг Железногорска с изображением медведя на красном фоне, разрывающего ядро атома, покорил иностранцев и набрал в 8 раз больше лайков, чем флаг США. Флаг Сретенского района, на котором изображен манул, собрал в 3,5 раза больше лайков.

*заблокирован на территории РФ.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Соцсети#Красноярский край#Железногорск#США#Флаг
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