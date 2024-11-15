Флаг Железногорска покорил иностранные соцсети. Он набрал больше лайков, чем флаг США

В итоге флаг Железногорска с изображением медведя на красном фоне, разрывающего ядро атома, покорил иностранцев и набрал в 8 раз больше лайков, чем флаг США. Флаг Сретенского района, на котором изображен манул, собрал в 3,5 раза больше лайков.