Флаг Железногорска покорил иностранные соцсети. Он набрал больше лайков, чем флаг США

Posted 15 ноября, 02:17
Published 15 ноября, 02:17
Modified 15 ноября, 04:08
Updated 15 ноября, 04:08
Накануне, 14 ноября, один из пользователей X (бывший Twitter*) заявил, что флаг США является самым красивым в мире.
В ответ люди прислали примеры других флагов, которые считают действительно красивыми. Среди них оказались флаги Железногорска и Сретенского района Забайкальского края.
В итоге флаг Железногорска с изображением медведя на красном фоне, разрывающего ядро атома, покорил иностранцев и набрал в 8 раз больше лайков, чем флаг США. Флаг Сретенского района, на котором изображен манул, собрал в 3,5 раза больше лайков.
*заблокирован на территории РФ.