ФОМС: Ямал стал платформой для обсуждения инновационных технологий в медицине

Баланин назвал встречу хорошей возможностью для того, чтобы обсудить методы достижения целей, поставленных главой государства и правительством, подчеркнув, что все происходящие в настоящее время изменения ориентированы на пациента. Он пояснил, что система ОМС нацелена не только на лечение уже развившихся заболеваний. Обязательное медстрахование является возможностью сохранить здоровье и качество жизни, и направление профилактики продолжает оставаться приоритетным. По словам главы ФОМС, новшества программы госгарантий бесплатного медицинского обслуживания в 2025 году будут интегрированы с учетом достижения показателей государственного проекта «Продолжительная и активная жизнь».