prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 14:47

Published 15 ноября, 14:47

Modified 15 ноября, 14:47

Updated 15 ноября, 14:47

ФОМС: Ямал стал платформой для обсуждения инновационных технологий в медицине

ФОМС: Ямал стал платформой для обсуждения инновационных технологий в медицине

15 ноября 2024, 14:47
Фото: пресс-служба ФОМС.
Совокупный объем расходов и доходов ФОМС превысит 4 триллиона рублей с 2025 года. Такими данными поделился председатель ФОМС Илья Баланин на пленарном заседании на Ямале. По информации пресс-службы ФОМС, на мероприятие прибыло более 120 экспертов со всей страны.

Согласно заявлению главы ФОМС, принятый Государственной думой в основном чтении бюджет гарантирует финансовое обеспечение всей медпомощи, оказываемой в Российской Федерации в рамках обязательного медицинского страхования.

В прошлый четверг, 14 ноября, представители ФОМС на рабочих площадках проинформировали о нововведениях бюджета ОМС на следующий год. Они презентовали данные по подготовке к освоению новых информационных систем в сфере медицины. На пяти сессиях состоялся обмен достижениями в организации телемедицины и выездной помощи в регионах страны, закупок в сфере обязательного медицинского страхования и продолжающейся цифровизации системы. Об этом информирует агентство Росбалт.

Баланин назвал встречу хорошей возможностью для того, чтобы обсудить методы достижения целей, поставленных главой государства и правительством, подчеркнув, что все происходящие в настоящее время изменения ориентированы на пациента. Он пояснил, что система ОМС нацелена не только на лечение уже развившихся заболеваний. Обязательное медстрахование является возможностью сохранить здоровье и качество жизни, и направление профилактики продолжает оставаться приоритетным. По словам главы ФОМС, новшества программы госгарантий бесплатного медицинского обслуживания в 2025 году будут интегрированы с учетом достижения показателей государственного проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Например, в 2025 году в Российской Федерации расширится спектр мер помощи онкологическим больным и носителям вируса гепатита С. Кроме того, продолжится действие программы оценки репродуктивного здоровья, увеличатся объемы процедур ЭКО, а в диагностике и принятии решений по результатам КТ и МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии будут активно внедряться технологии искусственного интеллекта.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика