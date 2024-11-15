ФОМС: Ямал стал платформой для обсуждения инновационных технологий в медицине

Posted 15 ноября, 14:47
Published 15 ноября, 14:47
Modified 15 ноября, 14:47
Updated 15 ноября, 14:47
Согласно заявлению главы ФОМС, принятый Государственной думой в основном чтении бюджет гарантирует финансовое обеспечение всей медпомощи, оказываемой в Российской Федерации в рамках обязательного медицинского страхования.
В прошлый четверг, 14 ноября, представители ФОМС на рабочих площадках проинформировали о нововведениях бюджета ОМС на следующий год. Они презентовали данные по подготовке к освоению новых информационных систем в сфере медицины. На пяти сессиях состоялся обмен достижениями в организации телемедицины и выездной помощи в регионах страны, закупок в сфере обязательного медицинского страхования и продолжающейся цифровизации системы. Об этом информирует агентство Росбалт.
Баланин назвал встречу хорошей возможностью для того, чтобы обсудить методы достижения целей, поставленных главой государства и правительством, подчеркнув, что все происходящие в настоящее время изменения ориентированы на пациента. Он пояснил, что система ОМС нацелена не только на лечение уже развившихся заболеваний. Обязательное медстрахование является возможностью сохранить здоровье и качество жизни, и направление профилактики продолжает оставаться приоритетным. По словам главы ФОМС, новшества программы госгарантий бесплатного медицинского обслуживания в 2025 году будут интегрированы с учетом достижения показателей государственного проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Например, в 2025 году в Российской Федерации расширится спектр мер помощи онкологическим больным и носителям вируса гепатита С. Кроме того, продолжится действие программы оценки репродуктивного здоровья, увеличатся объемы процедур ЭКО, а в диагностике и принятии решений по результатам КТ и МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии будут активно внедряться технологии искусственного интеллекта.