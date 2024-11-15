КМСП: Около 5,3 трлн рублей выделят на поддержку малого и среднего бизнеса

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что почти половина из указанной суммы будет направлена на отрасли, формирующие экономику предложения. Эффективные программы, включая «зонтичные» поручительства, будут продолжены, а также внедрят льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и предприятий из моногородов, станкостроения и робототехники. Также будет запущена программа льготного инвесткредитования для МСП в таких секторах, как туризм, IT, научные исследования и производство, на общую сумму 800 миллиардов рублей до 2030 годА.