КМСП: Около 5,3 трлн рублей выделят на поддержку малого и среднего бизнеса

Posted 15 ноября, 09:51
Published 15 ноября, 09:51
Modified 15 ноября, 09:51
Updated 15 ноября, 09:51
Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что данная стратегия направлена на выполнение указа президента по опережающему росту дохода на одного сотрудника МСП. Он отметил, что в новом федеральном проекте необходимо перейти от количественных к качественным показателям в виде роста дохода в расчете на одного работника темпами, превышающими рост ВВП. Для этого требуется пересмотреть роль и инструменты корпорации, пишет tass.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что почти половина из указанной суммы будет направлена на отрасли, формирующие экономику предложения. Эффективные программы, включая «зонтичные» поручительства, будут продолжены, а также внедрят льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и предприятий из моногородов, станкостроения и робототехники. Также будет запущена программа льготного инвесткредитования для МСП в таких секторах, как туризм, IT, научные исследования и производство, на общую сумму 800 миллиардов рублей до 2030 годА.
Для достижения целей, обозначенных в указе президента, используются как существующие, так и новые инструменты, управление которыми организовано на основе обратной связи от бизнеса и анализа данных с МСП.РФ. Реализация этих мер позволит достичь почти 50% общего вклада в выполнение цели указа.
Александр Исаевич отметил, что достичь ее можно решением трех ключевых задач, которые станут основой стратегии развития корпорации. Первая задача заключается в создании стимулов для увеличения числа переходов МСП в другие категории. Вторая — это обеспечение увеличения вклада МСП в экономику предложения. Третья задача включает в себя повышение участия МСП в обеспечении технологической независимости, чтобы к 2030 году объем закупок у МТК составил 1,2 трлн рублей.
Еще одним важным инструментом для развития МСП в приоритетных секторах является инвестиционная программа Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития на 100 млрд рублей ежегодно, о которой сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России Михаил Мамута.
Кроме того, будут внедрены совместные «зонтичные» поручительства с региональными гарантийными организациями, где Корпорация МСП будет выступать поручителем, а также совместные с ВЭБ.РФ поручительства для поддержки городской экономики. Разделение рисков позволит расширить возможности привлечения финансов.