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Posted 15 ноября, 12:57

Published 15 ноября, 12:57

Modified 15 ноября, 13:02

Updated 15 ноября, 13:02

Краевым бизнесменам предлагают податься на участие в международных выставках

Краевым бизнесменам предлагают податься на участие в международных выставках

15 ноября 2024, 12:57
Фото: АНО «ККЦРБ МКК».
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Региональный центр «Мой бизнес» продлил до конца ноября прием заявок от предпринимателей края на участие в международных и межрегиональных выставках, которые пройдут в 2025 году.

В центре «Мой бизнес» рассказали, что берут на себя расходы, связанные оформлением стенда, арендой выставочной площади и оборудования, а также оплату регистрационного взноса на участие в выставках. Бизнесмены могут подать заявку на участие с индивидуальным или коллективным стендом можно до 29 ноября через цифровую платформу МСП.рф.

Заявки могут подавать предприниматели, зарегистрированные и работающие на территории Красноярского края. Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра «Мой бизнес» в районах края.

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