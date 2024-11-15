Краевым бизнесменам предлагают податься на участие в международных выставках

Posted 15 ноября, 12:57
Published 15 ноября, 12:57
Modified 15 ноября, 13:02
Updated 15 ноября, 13:02
В центре «Мой бизнес» рассказали, что берут на себя расходы, связанные оформлением стенда, арендой выставочной площади и оборудования, а также оплату регистрационного взноса на участие в выставках. Бизнесмены могут подать заявку на участие с индивидуальным или коллективным стендом можно до 29 ноября через цифровую платформу МСП.рф.
Заявки могут подавать предприниматели, зарегистрированные и работающие на территории Красноярского края. Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра «Мой бизнес» в районах края.