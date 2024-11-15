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Posted 15 ноября, 11:25

Published 15 ноября, 11:25

Modified 15 ноября, 12:00

Updated 15 ноября, 12:00

Красноярка принесла на встречу с полицейским закладку с наркотикам

Красноярка принесла наркотики в школу для полицейского и отделалась предупреждением

15 ноября 2024, 11:25
Фото: Пензина.

Красноярка принесла на встречу с полицейским закладку с наркотикам

В Красноярске жительница Зеленой рощи принесла на собрание в школу закладку с наркотиками. Она положила ее перед полицейским и отделалась предупреждением от депутата заксобрания края Еленой Пензиной.

В своем телеграм-канале депутат рассказала, что жительница микрорайона принесла закладку, которую наркодилеры оставили в подъезде. Пензина отметила, что та брала закладку в пакетике и отпечатки свои не оставила.

Пензина назвала закладку уликой и сказала женщине, чтобы она «в следующий раз так не делала», потому что «могут привлечь к ответственности».

Видео: Пензина.

Депутат отметила, что это не первая жалоба от жителей на закладчиков, которые «охамели настолько», что «закладки делают уже не только во дворах домов, но и в подъездах».

«Кто-то боится, кто-то, как эта женщина, достает закладки и выбрасывает, но все вместе они беспокоятся за судьбу своих и чужих детей. С учетом сложности раскрытия подобных преступлений опасения жителей обоснованы. Я просто уверена, что в одиночку полиции с этим злом не справиться. Женщина, конечно, отчаянная, но так делать не нужно», — подытожила Пензина.
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Наркотики#Депутат#Полиция#Школа#Подъезд#Микрорайон
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