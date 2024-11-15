Красноярка принесла наркотики в школу для полицейского и отделалась предупреждением

Posted 15 ноября, 11:25
Published 15 ноября, 11:25
Modified 15 ноября, 12:00
Updated 15 ноября, 12:00
В своем телеграм-канале депутат рассказала, что жительница микрорайона принесла закладку, которую наркодилеры оставили в подъезде. Пензина отметила, что та брала закладку в пакетике и отпечатки свои не оставила.
Пензина назвала закладку уликой и сказала женщине, чтобы она «в следующий раз так не делала», потому что «могут привлечь к ответственности».
Депутат отметила, что это не первая жалоба от жителей на закладчиков, которые «охамели настолько», что «закладки делают уже не только во дворах домов, но и в подъездах».
«Кто-то боится, кто-то, как эта женщина, достает закладки и выбрасывает, но все вместе они беспокоятся за судьбу своих и чужих детей. С учетом сложности раскрытия подобных преступлений опасения жителей обоснованы. Я просто уверена, что в одиночку полиции с этим злом не справиться. Женщина, конечно, отчаянная, но так делать не нужно», — подытожила Пензина.