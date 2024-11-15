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Posted 15 ноября, 08:49

Published 15 ноября, 08:49

Modified 15 ноября, 18:47

Updated 15 ноября, 18:47

Вот такие последствия для машины после «уборки» улиц

Красноярцы создали петицию из-за каши на дорогах и испорченных машин

15 ноября 2024, 08:49
Фото: Владислав Суков. Вот такие последствия для машины после «уборки» улиц
Красноярцы просят подписать петицию против использования реагентов и соли на красноярских дорогах. Жители ссылаются на то, что большинство людей против такой «уборки» улиц от мэра. Рассказываем, сколько человек уже подписало петицию и как это можно сделать, а также, чем сейчас посыпают улицы.

23 октября на портале change.org опубликовали петицию под названием «Красноярцы против реагентов и соли на дорогах». Ее подписали уже больше 250 человек, следующая цель — 500.

Фото: prmira.ru

Автор с ником «Кому не все равно» пишет, что после того, как в городе выпал небольшой снег, администрация заявила о применении на дорогах химреагентов.

«Во-первых, вы чистить не пробовали и во-вторых, на термометр тоже не смотрели? Зачем это делать, если стоит плюсовая температура?!», — задается вопросом автор.

Также в петиции вспоминают заявление заведующего кафедрой автомобильных дорог и городского строительства СФУ Вадима Серватинского, которое он сделал еще в 2019 году.

Тогда мужчина заявлял, что реагент на 80% состоит из вредных для экологии хлоридов, а оставшиеся компоненты просто снижают опасный эффект.

«В этом году говорят, что все безопасно и хорошо, но автомобили и другое имущество жителей приходит в негодность», — пишет автор.

Также он утверждает, что 90% жителей города в комментариях в соцсетях недовольны использованием реагентов при уборке улиц, такой способ от «нашего мэра» их не устраивает. Автор называет это «вредительством».

«При Пимашкове все чистилось и убиралось, все было хорошо, но с приходом некоторых личностей, все почему-то резко изменилось, деньги, деньги… Это сибирский город и люди хотят здесь зиму, а не грязное болото», — подытожил житель города.

Автор призывает подписать петицию и разослать ее друзьям. Оставить свой голос можно по ссылке.

Накануне мы рассказывали, что красноярцы массово жалуются на химреагенты, которыми посыпают улицы от снега.

Водители рассказывают, что машины у них все в чем-то белом. Нелегко и пешеходам — от соли у них портится обувь.

При этом страдают не только люди, но и дороги — снег с них никуда не уходит, остается только грязная каша.

Ранее в муниципальном предприятии САТП заявляли, что дороги в Красноярске снова будут посыпать реагентами — как мы выяснили, по составу как «Бионорд».

Там говорили, что реагенты нужны для того, чтобы размягчить снег перед уборкой и утверждали, что к реагентам можно отнести песок с солью, так как они вступают в реакцию со снегом и плавят его. Кроме этого, представители САТП подчеркивали, что реагент якобы экологически чистый и соответствует ГОСТу.

Согласно порталу госзакупок, предприятие подписало договор на поставку 5 200 тонн твердого противогололедного реагента. Договор на 203 миллиона 309 тысяч рублей заключен с компанией «Транссервис», которая поставляла в Красноярск противогололедный реагент «ХКНМ». В 2022 году арбитражный суд запретил использовать этот реагент в городе.

Согласно данным «Спарка», «Транссервис» зарегистрирован по тому же адресу и имеет того же учредителя, что и производитель «Бионорда», Уральский завод противогололедных материалов.

Ранее депутаты раскритиковали возвращение химреагента на дороги. Они напоминали о последствиях использования «Бионорда», который разъедал обувь и автомобили, а также причинял вред домашним животным.

Но гендиректор САТП Антон Старовойтов заявляет, что в городе не будут использовать новый реагент, пока днем температура воздуха не опустится ниже -15 градусов.

По его словам, сейчас улицы посыпают только солью и этого достаточно, чтобы справиться с гололедом.

Также Старовойтов заявил, что одновременно вычистить снег во всем городе и посыпать дороги невозможно — на улицы выводят всего 50 спецмашин, а для такой глобальной уборки нужно не меньше 300-от.

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