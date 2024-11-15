Красноярцы создали петицию из-за каши на дорогах и испорченных машин

Там говорили, что реагенты нужны для того, чтобы размягчить снег перед уборкой и утверждали, что к реагентам можно отнести песок с солью, так как они вступают в реакцию со снегом и плавят его. Кроме этого, представители САТП подчеркивали, что реагент якобы экологически чистый и соответствует ГОСТу.