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Posted 15 ноября, 07:08

Published 15 ноября, 07:08

Modified 15 ноября, 07:16

Updated 15 ноября, 07:16

Красноярцы за несколько минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

Красноярцы за несколько минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

15 ноября 2024, 07:08
Фото: prmira.ru.
15 ноября в 13:00 стартовала продажа билетов на поезд Деда Мороза. За несколько минут билеты в Красноярске раскупили.

Как рассказали «Проспекту Мира» в пресс-службе «КрасЖД», они не являются организаторами продаж, но сообщили, что билеты и правда могли продать за несколько минут, потому что такое происходило и в прошлые года.

Некоторые пользователи возмущаются, что не успели купить, другие сообщают, что успели взять по несколько билетов. Всего было 131 билет в резиденцию, 78 — в кукольный театр.

Билет для детей от 6 до 13 лет включительно стоили 2450 рублей, а для детей с трех до пяти лет с сопровождением — 2950 рублей.

Поезд Деда Мороза (0+) приедет в Красноярск 15 декабря и простоит в нашем городе с 10:00 до 16:00. Красноярцы смогут бесплатно посмотреть анимационную программа у поезда.

  • «Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. В Красноярск поезд впервые приехал в 2022 году.
  • Тут мы публиковали репортаж с прибытия поезда в 2023 году.
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