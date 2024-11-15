Красноярцы за несколько минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

Posted 15 ноября, 07:08
Published 15 ноября, 07:08
Modified 15 ноября, 07:16
Updated 15 ноября, 07:16
Как рассказали «Проспекту Мира» в пресс-службе «КрасЖД», они не являются организаторами продаж, но сообщили, что билеты и правда могли продать за несколько минут, потому что такое происходило и в прошлые года.
Некоторые пользователи возмущаются, что не успели купить, другие сообщают, что успели взять по несколько билетов. Всего было 131 билет в резиденцию, 78 — в кукольный театр.
Билет для детей от 6 до 13 лет включительно стоили 2450 рублей, а для детей с трех до пяти лет с сопровождением — 2950 рублей.
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