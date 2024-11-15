Историк назвал «гнидой» и «подонком» Виктора Астафьева и обвинил в работе «на Запад»

Московский историк Евгений Спицын в интервью одному из ютуб-каналов назвал красноярского писателя Астафьева «гнидой» за его роман «Прокляты и убиты». Мужчина считает, что эту книгу он написал по заказу «Запада», но его «кинули».

Ролик «12 вопросов историку Спицыну» опубликовали на ютуб-канале «Слово». Речь в интервью шла о Сталине, распаде СССР, Второй мировой войне и Западе. В одном из вопросов затронули и нашего земляка — писателя Виктора Петровича Астафьева. Историку не понравилось, как автор говорил о Сталине и Советской армии в своем романе. Он назвал Астафьева «подонком» и «гнидой». Видео: YouTube-канал «СЛОВО» . «Деревенщик хренов. Все получил от советской власти. И под конец жизни написал книгу „Прокляты и убиты“, где просто облил грязью и Сталина, и Советскую армию. Почему он это сделал? Его пригласили в начале 90-х годов на одну из вил в Италии. Налили ему, а он был человек пьющий. Он расслабился, ему и сказали: „Напиши вот такой поганый роман“, измажь грязью Священную войну. Представь дело таким образом, что все эти Сталины, Жуковы, Рокоссовские и так далее воевали как… ну, понятно, да? И мы дадим тебе Нобелевскую премию», — считает Спицын. Позже, говорит историк, эта «гнида» выполнил этот «соцзаказ». Но, по словам историка, Астафьева «как всегда кинули», потому что «Запад кидает всегда». «И он, бедняжка, от переживаний, что его кинули, не выдержала душа поэта — его шарахнул инсульт и он ушел на тот свет», — подытожил Спицын. «Прокляты и убиты» — неоконченный роман в двух книгах Виктора Астафьева, написанный в первой половине 1990-х годов. В марте 2000 года писатель заявил о прекращении работы над романом. Как указывается в предисловии к одному из изданий романа: «Именно этим романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о войне как о „преступлении против разума“». Книга написана в том числе на основе личных впечатлений писателя-фронтовика. В ней описаны проблемы взаимоотношений между людьми в условиях войны, конфликты между христианской моралью, патриотизмом и государством. Красной нитью через роман проходит идея о «наказании божием» советских людей посредством войны. Читайте также: Хрусталь, часы со Сталиным и пупс Яша: какие вещи эпохи СССР продают в Красноярске Закрылся «Крокодил», умер Астафьев. Вспоминай, при Путине это было или нет Жителей Овсянки попросили сидеть дома во время открытия центра Астафьева