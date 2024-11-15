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Posted 15 ноября, 04:15

Published 15 ноября, 04:15

Modified 15 ноября, 04:17

Updated 15 ноября, 04:17

На севере края завершают строительство домов с квартирами для маломобильных людей

На севере края завершают строительство домов с квартирами для маломобильных людей

15 ноября 2024, 04:15
Фото: Северный город.
В Норильске заканчивают строительство новых малоэтажек на Павлова, 23, и Кирова 7/10. В обоих домах на первых этажах в каждом подъезде расположатся квартиры для маломобильных людей с увеличенной лоджией и дверными проемами.

За лето подрядчики возвели каркас зданий и обеспечили тепловой контур, подключили отопление и установили пластиковые окна. Сейчас идет отделка помещений.

«В доме на Павлова, 23, предусмотрено 46 квартир, в числе которых одно-, двух- и трехкомнатные. На Кирова, 7/10, их будет 69. В обоих случаях на первых этажах в каждом подъезде расположатся квартиры для маломобильных групп населения с увеличенной лоджией и дверными проемами.
Кроме того, первые этажи строящихся домов обустроены теплым водяным полом — это обязательное условие, при котором в стяжке прокладываются полипропиленовые трубопроводы. По ним будет циркулировать горячая вода, защищая от холода из проветриваемого подполья», — рассказал начальник отдела организации и контроля строительства проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля» Владимир Ерохин.
Фото: Северный город

Работы на объектах ведутся одновременно на всех этажах и круглосуточно. За лето полностью благоустроили прилегающую территорию: заасфальтировали дорожки и сделали детские площадки. Примерно по 200 кубометров грунта распределили на будущих газонах. С наступлением тепла их засеют многолетними травами.

Особенностью шестиэтажных домов станет то, что во всех квартирах будут расположены встроенные вентилируемые сушильные шкафы для верхней одежды и обуви жильцов.

«Норникель» благоустраивает старые дома и здания в Норильске, а также строит новые в рамках комплексного плана социально-экономического развития до 2035 года.

На улице 50 лет Октября завершается строительство двух девятиэтажек. Около 200 человек занимаются отделкой помещений и ведут наружные работы. Еще «Норникель» профинансировал капитальный ремонт центра соцобслуживания «Норильский» и строительство пожарного депо в Оганере.

На улице Первомайской завершили капитальный ремонт детского сада. Еще подрядчики строят новую поликлинику, которую смогут посещать 1000 пациентов за смену.

#Владислав Савончик
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