На севере края завершают строительство домов с квартирами для маломобильных людей

Работы на объектах ведутся одновременно на всех этажах и круглосуточно. За лето полностью благоустроили прилегающую территорию: заасфальтировали дорожки и сделали детские площадки. Примерно по 200 кубометров грунта распределили на будущих газонах. С наступлением тепла их засеют многолетними травами.