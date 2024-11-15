«Наследуешь долг с квартирой или отказываешься от всего»: адвокат о наследстве

Posted 15 ноября, 09:42
Published 15 ноября, 09:42
Modified 15 ноября, 09:44
Updated 15 ноября, 09:44
Согласно нововведениям, теперь наследники получают не только имущество и деньги родственника, но и его долги. Иногда люди не знают, какие долги есть у умершего, и обнаруживают, что вместо квартиры они повесили на себя многомиллионные долги. Теперь нотариусы, ведущие наследственные дела, обязаны собирать информацию о долгах и сообщать ее наследникам.
Как пишут «Новые Известия», вступить в наследство ипотечного имущества не так просто, поэтому сейчас в судах находится множество дел, в которых банки требуют с наследников не только невыплаченную ипотеку, но также проценты и пени по просрочке платежей.
Журналисты узнали от управляющего партнера адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлией Лялюцкой о том, что нужно знать, вступая в наследство ипотечным имуществом.
Эксперт рассказала, как только допускается просрочка, указанная в договоре как существенное нарушение обязательства, банк вправе заявить в одностороннем порядке об отказе от договора и досрочном погашении кредита. Всю сумму будут требовать с наследников, в противном случае они могут отказаться от всего.
«Банк видит просрочку и говорит: все, на сегодня я заканчиваю с тобой, заемщик, кредитные отношения. Верни мне в течение 14 дней всю сумму кредита, которую я тебе дал. А человек умер, наследники не вступили в наследство».
Юрист отмечает, что в наследство нельзя вступить, получив только часть имущества. Квартира, купленная в ипотеку, обычно находится в залоге у банка, поэтому банк может ее забрать. Вот полное интервью эксперта.