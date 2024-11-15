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Posted 15 ноября, 09:42

Published 15 ноября, 09:42

Modified 15 ноября, 09:44

Updated 15 ноября, 09:44

«Наследуешь долг с квартирой или отказываешься от всего»: адвокат о наследстве

«Наследуешь долг с квартирой или отказываешься от всего»: адвокат о наследстве

15 ноября 2024, 09:42
Фото: 1MI.
Госдума приняла закон, по которому нотариусы, ведущие наследственные дела, обязаны информировать наследников о долгах умерших родственников. Это касается в первую очередь ипотечных квартир, которые находятся в залоге у банков. О чем обязательно нужно знать наследникам?

Согласно нововведениям, теперь наследники получают не только имущество и деньги родственника, но и его долги. Иногда люди не знают, какие долги есть у умершего, и обнаруживают, что вместо квартиры они повесили на себя многомиллионные долги. Теперь нотариусы, ведущие наследственные дела, обязаны собирать информацию о долгах и сообщать ее наследникам.

Как пишут «Новые Известия», вступить в наследство ипотечного имущества не так просто, поэтому сейчас в судах находится множество дел, в которых банки требуют с наследников не только невыплаченную ипотеку, но также проценты и пени по просрочке платежей.

Журналисты узнали от управляющего партнера адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлией Лялюцкой о том, что нужно знать, вступая в наследство ипотечным имуществом.

Эксперт рассказала, как только допускается просрочка, указанная в договоре как существенное нарушение обязательства, банк вправе заявить в одностороннем порядке об отказе от договора и досрочном погашении кредита. Всю сумму будут требовать с наследников, в противном случае они могут отказаться от всего.

«Банк видит просрочку и говорит: все, на сегодня я заканчиваю с тобой, заемщик, кредитные отношения. Верни мне в течение 14 дней всю сумму кредита, которую я тебе дал. А человек умер, наследники не вступили в наследство».

Юрист отмечает, что в наследство нельзя вступить, получив только часть имущества. Квартира, купленная в ипотеку, обычно находится в залоге у банка, поэтому банк может ее забрать. Вот полное интервью эксперта.

#Владислав Савончик
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