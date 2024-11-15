«Наследуешь долг с квартирой или отказываешься от всего»: адвокат о наследстве

Согласно нововведениям, теперь наследники получают не только имущество и деньги родственника, но и его долги. Иногда люди не знают, какие долги есть у умершего, и обнаруживают, что вместо квартиры они повесили на себя многомиллионные долги. Теперь нотариусы, ведущие наследственные дела, обязаны собирать информацию о долгах и сообщать ее наследникам.