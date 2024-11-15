Новые спектакли МХТ впервые на красноярской сцене

Posted 15 ноября, 05:49
Published 15 ноября, 05:49
Modified 15 ноября, 05:51
Updated 15 ноября, 05:51
Героическую комедию «Сирано де Бержерак» увидят зрители Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского 20 и 21 ноября. Легкий, очень смешной и немножко грустный спектакль о поэте, который рассуждает о месте поэзии в современном мире. Это пьеса, написанная в конце XIX века о веке XVII, актуальна до сих пор, ведь чувства вне времени. И укол шпагой не менее болезненный, чем укол словом в социальных сетях.
Спектакль «Сирано де Бержерак» обрел космические масштабы в 2023 году, в год 125-летнего юбилея театра. Космонавты Роскосмоса совместно с иностранными коллегами посмотрели знаменитую пьесу в постановке МХТ им. А. П. Чехова на борту Международной космической станции (МКС). Запись постановки с английскими субтитрами прислал на МКС худрук театра Константин Хабенский.
22 и 23 ноября зрители красноярского ТЮЗА увидят постановку «Чрево», которая вышла из лаборатории МХТ им. А. П. Чехова, посвященной авторам первой половины XX века. Евгений Замятин творил в середине 20 века. Но в мире, охваченном индустриализацией, его волновали простые человеческие чувства: любовь, страсть, ненависть, страх. Такая разная жизнь, в которой есть место и прекрасному, и неприглядному. Жанр этого необычного спектакля обозначен как «крестьянский триллер», но временами «Чрево» напоминает оперу. Актеры, они же персонажи спектакля, не произносят, а преподносят текст в формате стилизованных под старину распевов. Смысловая ткань спектакля соткана из отголосков фольклорных причитаний, обрядовых песен, балаганных переплясов, ритуальных плачей.
Татьяна Драко, театральный блогер:
«Всегда стараюсь ходить на гастрольные спектакли — ведь это прекрасная возможность посмотреть постановки, которых нет в репертуаре наших театров, увидеть игру актёров, которых ты видел только на экране ТВ. Часто это спектакли, которые ты помнишь от и до, как, к примеру, "Серёжа" с Константином Хабенским или "Женитьба Бальзаминова" с россыпью звёзд. Причём часто мне пишут друзьях из Москвы и Питера: "Как? ты сходила на спектакль с Евгением Мироновым за 500 рублей? На 12 с Михалковым за тысячу?", - и я гордо отвечаю, да, потому что часто гастроли у нас оплачены фондами или крупными организациями, которые всё ещё помнят лозунг "Превратим Сибирь в край высокой культуры!"».