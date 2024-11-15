Новые спектакли МХТ впервые на красноярской сцене

«Всегда стараюсь ходить на гастрольные спектакли — ведь это прекрасная возможность посмотреть постановки, которых нет в репертуаре наших театров, увидеть игру актёров, которых ты видел только на экране ТВ. Часто это спектакли, которые ты помнишь от и до, как, к примеру, "Серёжа" с Константином Хабенским или "Женитьба Бальзаминова" с россыпью звёзд. Причём часто мне пишут друзьях из Москвы и Питера: "Как? ты сходила на спектакль с Евгением Мироновым за 500 рублей? На 12 с Михалковым за тысячу?", - и я гордо отвечаю, да, потому что часто гастроли у нас оплачены фондами или крупными организациями, которые всё ещё помнят лозунг "Превратим Сибирь в край высокой культуры!"».