Около Красноярской ГЭС откроют новую смотровую площадку

Posted 15 ноября, 08:37
Published 15 ноября, 08:37
Modified 15 ноября, 11:07
Updated 15 ноября, 11:07
Локация находится на правом берегу. Она оборудована скамейками и урнами. Еще там установлены стела и стеклянный балкон, откуда открывается вид на плотину.
Как рассказали в соцсетях гидроэлектростанции, торжественное открытие состоится сегодня в 18:00, гостей ждут развлекательная программа, лазерное шоу и угощения.
Разговоры о новой смотровой шли еще в 2021 году. Помимо смотровой террасы хотели обустроить спортивную площадку, пикниковую зону со столами, павильон для кафе, туалет и парковку.