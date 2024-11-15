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Posted 15 ноября, 08:37

Published 15 ноября, 08:37

Modified 15 ноября, 11:07

Updated 15 ноября, 11:07

Около Красноярской ГЭС откроют новую смотровую площадку

Около Красноярской ГЭС откроют новую смотровую площадку

15 ноября 2024, 08:37
Фото: Дамба.Ток.Водоворот.
В Дивногорске построили смотровую площадку, с которой открывается вид на Енисей и Красноярскую ГЭС.

Локация находится на правом берегу. Она оборудована скамейками и урнами. Еще там установлены стела и стеклянный балкон, откуда открывается вид на плотину.

Фото: Дамба.Ток.Водоворот

Как рассказали в соцсетях гидроэлектростанции, торжественное открытие состоится сегодня в 18:00, гостей ждут развлекательная программа, лазерное шоу и угощения.

Разговоры о новой смотровой шли еще в 2021 году. Помимо смотровой террасы хотели обустроить спортивную площадку, пикниковую зону со столами, павильон для кафе, туалет и парковку.

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#Владислав Савончик#Енисей#Дивногорск#Красноярская ГЭС#Смотровая площадка#Плотина
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