Почему зимой часто горят машины и как обезопасить свое авто? Отвечает автоэксперт

Автоэксперт рассказал, почему зимой горят машины и как обезопасить свое авто

В Красноярске с приходом минусовых температур за последние несколько дней прямо на ходу загорелось уже два автомобиля. Мы решили спросить эксперта, почему с наступлением холодов загораются машины, как обезопасить свое авто и вести себя при возгорании.

В Красноярске с наступлением отрицательных температур за последние несколько дней прямо на ходу загорелись два автомобиля: 13 ноября на улице Авиаторов недалеко от Октябрьского моста полностью сгорел пассажирский автобус, а 14 ноября на Калинина посреди проезжей части вспыхнул легковой автомобиль. Видео: prmira.ru . Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в разговоре с «Проспектом Мира» перечислил самые распространенные причины, по которым зимой может загореться автомобиль. Утечка технических жидкостей По словам эксперта, зимой автомобили могут загореться из-за различных течей технических жидкостей. Дело в том, что при похолодании риск появления течей возрастает: перемерзают резинотехнические элементы, различные трубки могут переламываться, мелкие трещины расширяются и т. д. Если техническая жидкость (чаще всего масло или тормозная жидкость) начинает капать на нагретые до высокой температуры металлические элементы, то впоследствии происходит воспламенение. Большая нагрузка на электрику и электронику Никита Родионов объясняет, что в зимний период нагрузка на электросистему увеличивается. «Потребителей энергии гораздо больше, чем летом. Водители интенсивно пользуются печкой, обогревом сидений, стекол, фары включены более длительное время, работают автопрогревы. Короткое замыкание электросети может случиться как во время движения, так и во время удаленного прогрева авто», — говорит он. Автосервис . Фото: 1MI Некачественно установленная сигнализация Еще одной причиной возгорания машин во время морозов является некачественно установленная сигнализация с автозапуском, из-за чего может произойти короткое замыкание. «Необходимо быть уверенным в качестве самого оборудования и профессионализме специалистов по установке». По словам Родионова, в зимний период автовладельцы часто используют эту функцию. Специалист советует следить за машиной, если она заведена. Как снизить риск возгорания и обезопасить свое авто Никита Родионов рекомендует регулярно проводить диагностику автомобиля в сертифицированном автосервисе. «Хороший подход — пройти комплексную диагностику перед сложным зимним сезоном. Это не стоит больших денег или вообще бесплатно, но позволит выявить проблему на начальном этапе. Так, даже небольшие проблемы в электросети, которые водитель еще даже не успел заметить, выявляются на диагностике. Фокус внимания при заезде на диагностику должен быть на топливную систему и электросети авто». Периодически нужно открывать капот и осматривать состояние машины . Фото: freepik.com В первую очередь эксперт советует перед каждой поездкой проверять, есть ли утечки технических жидкостей и лужи под машиной. При этом специалист отмечает, что надежнее — регулярно заглядывать под капот и проводить осмотр. Кроме того, Никита Родионов не рекомендует устанавливать на авто нештатное или дешевое оборудование, тем более делать это самостоятельно. Речь идет об автоодеялах для двигателя, нештатном подогреве сидений, газовом оборудовании и всей остальной техники, которая работает от электросети автомобиля. Что делать, если машина все-таки загорелась? По словам автоэксперта, даже при подозрении на возгорание нужно покинуть автомобиль и позвонить пожарным. Огнетушитель . Фото: 1MI «Как правило, автомобили загораются очень быстро и выгорает буквально за считанные минуты», — подчеркивает специалист. Если возгорание небольшое и оно не в моторном отсеке, то можно попробовать (не рискуя жизнью и здоровьем) снять клеммы аккумулятора, обесточив систему. Затем следует огнетушителем потушить возгорание. Читайте также: В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут 35-градусные морозы