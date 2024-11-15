Почему зимой часто горят машины и как обезопасить свое авто? Отвечает автоэксперт

Posted 15 ноября, 02:59
Published 15 ноября, 02:59
Modified 15 ноября, 03:02
Updated 15 ноября, 03:02
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в разговоре с «Проспектом Мира» перечислил самые распространенные причины, по которым зимой может загореться автомобиль.
По словам эксперта, зимой автомобили могут загореться из-за различных течей технических жидкостей. Дело в том, что при похолодании риск появления течей возрастает: перемерзают резинотехнические элементы, различные трубки могут переламываться, мелкие трещины расширяются и т. д.
Если техническая жидкость (чаще всего масло или тормозная жидкость) начинает капать на нагретые до высокой температуры металлические элементы, то впоследствии происходит воспламенение.
Никита Родионов объясняет, что в зимний период нагрузка на электросистему увеличивается.
«Потребителей энергии гораздо больше, чем летом. Водители интенсивно пользуются печкой, обогревом сидений, стекол, фары включены более длительное время, работают автопрогревы.
Короткое замыкание электросети может случиться как во время движения, так и во время удаленного прогрева авто», — говорит он.
Еще одной причиной возгорания машин во время морозов является некачественно установленная сигнализация с автозапуском, из-за чего может произойти короткое замыкание.
«Необходимо быть уверенным в качестве самого оборудования и профессионализме специалистов по установке».
По словам Родионова, в зимний период автовладельцы часто используют эту функцию. Специалист советует следить за машиной, если она заведена.
Никита Родионов рекомендует регулярно проводить диагностику автомобиля в сертифицированном автосервисе.
«Хороший подход — пройти комплексную диагностику перед сложным зимним сезоном. Это не стоит больших денег или вообще бесплатно, но позволит выявить проблему на начальном этапе. Так, даже небольшие проблемы в электросети, которые водитель еще даже не успел заметить, выявляются на диагностике.
Фокус внимания при заезде на диагностику должен быть на топливную систему и электросети авто».
В первую очередь эксперт советует перед каждой поездкой проверять, есть ли утечки технических жидкостей и лужи под машиной. При этом специалист отмечает, что надежнее — регулярно заглядывать под капот и проводить осмотр.
Кроме того, Никита Родионов не рекомендует устанавливать на авто нештатное или дешевое оборудование, тем более делать это самостоятельно. Речь идет об автоодеялах для двигателя, нештатном подогреве сидений, газовом оборудовании и всей остальной техники, которая работает от электросети автомобиля.
По словам автоэксперта, даже при подозрении на возгорание нужно покинуть автомобиль и позвонить пожарным.
«Как правило, автомобили загораются очень быстро и выгорает буквально за считанные минуты», — подчеркивает специалист.
Если возгорание небольшое и оно не в моторном отсеке, то можно попробовать (не рискуя жизнью и здоровьем) снять клеммы аккумулятора, обесточив систему. Затем следует огнетушителем потушить возгорание.