Сын уроженки Красноярска умер после турецкой стоматологии. Виновных не нашли

Posted 15 ноября, 04:57
Published 15 ноября, 04:57
Modified 15 ноября, 06:25
Updated 15 ноября, 06:25
10 ноября 2023 года 5-летнего ребенка привели в стоматологию в городе Бурса. У мальчика обнаружили кариес. Ему ввели общий наркоз — вырвали один из зубов и поставили пломбу на еще четыре. В клинике ребенку стало плохо — у него поднялась температура. Мальчик жаловался на слабость и плохое самочувствие, но его отпустили домой.
Через 3 дня, 13 ноября, 5-летний Дениз скончался в больнице. Врачи поставили ему полиорганную недостаточность из-за нехватки кислорода.
Родители мальчика, Елена и Айдын Сонмез, заявляли, что анестезиолог не убедился, что наркоз ребенку можно ставить и ушел из клиники, не дождавшись, пока мальчик придет в сознание.
Мать Дениза, уроженка Красноярска, хотела добиться закрытия сети клиник и обвиняла врачей в халатности.
Тогда стоматологию опечатали на месяц и начали расследование. Но никаких результатов это не дало. Не помог даже общественный резонанс и публикации в СМИ. Дело стоит на месте, заявила мать телеканалу «Прима».
«Сплошная тишина. Все застряло опять в очередной государственной структуре. Убить человека просто — раз, и все. А в обратном порядке, чтобы наказать тех, кто это сделал, — так не работает», — говорит женщина.
Похожая история произошла и в Красноярске полгода назад.
12 июня 7-летний мальчик и его мать приехали из Большемуртинского района в частный медцентр «Лорри» на Красрабе — ребенку нужно было вылечить зуб и провести чистку. Процедуры должны были выполнить «во сне» — под седацией.
По данным краевого СК, мама мальчика принесла в клинику необходимые результаты анализов. Анестезиолог сделал вывод, что противопоказаний для седации нет, после чего ввел мальчику препарат. Однако состояние ребенка резко ухудшилось. Его пытались спасти врачи, но он скончался.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
В самой клинике гибель ребенка называли «несчастным случаем», а мама мальчика подробно рассказывала о событиях того дня. Прокуратура нашла много нарушений в клинике после смерти ребенка.
«ПМ» сестра погибшего мальчика рассказала, что расследование до сих пор идет, она не понимает, почему это тянется так долго.
«Мы сами уже ждем. Адвокату звонили. Он говорит, что следователь еще молчит, то есть ждем ее звонка. Уже так долго, я не знаю, как это вот можно еще узнать, но следователь говорит, что еще идет. Ну то есть расследование — по камерам, по всему, сказала „ждите“, — говорит Кристина, сестра мальчика.
В СК по краю нам заявили, что сейчас еще идут экспертизы, следователи выясняют, виноваты ли врачи в гибели ребенка. Их уже допросили.