Сын уроженки Красноярска умер после турецкой стоматологии. Виновных не нашли

10 ноября 2023 года 5-летнего ребенка привели в стоматологию в городе Бурса. У мальчика обнаружили кариес. Ему ввели общий наркоз — вырвали один из зубов и поставили пломбу на еще четыре. В клинике ребенку стало плохо — у него поднялась температура. Мальчик жаловался на слабость и плохое самочувствие, но его отпустили домой.