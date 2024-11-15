В «клубничной столице» края хотят добывать золото. Местные ждут гибели всего живого

Posted 15 ноября, 00:05
Published 15 ноября, 00:05
Modified 15 ноября, 00:05
Updated 15 ноября, 00:05
Несколько дней назад в редакцию «Проспекта Мира» обратились инициативная группа жителей Шушенского района. Активисты заявили, что на территорию Субботинского сельсовета, фактически в жилую зону, заходит «Артемовский рудник».
В сентябре 2024 компания выиграла аукцион по Мало-Шушенскому золоторудному месторождению. За лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу сроком на 25 лет «Артемовский рудник» предложил 293 миллиона рублей.
В документах указано, что запасы рудного золота по С2 составляют 7,699 тонны и требуют переоценки. Прогнозные ресурсы золота техногенного в иле — 245 килограмм.
Как указано в документе, который компания прислала главе Субботинского сельсовета, «Артемовский рудник» планирует начать геологоразведочные работы в IV квартале 2025 года.
В инициативной группе говорят, что добыча золота будет вестись на река Малая Шушь, которая впадает в памятник природы регионального значения — реку Большая Шушь.
Обеспокоенные люди также отмечают, что золотодобытчики фактически зайдут в деревню Субботино, известную как «клубничная столица» края.
«"Артемовский рудник» работает методом химического выщелачивания золота цианистым натрием (по токсичности, как цианистый калий). Впоследствии отходы производства накопятся в хвостохранилищах, проникнут в грунтовые воды, после чего попадут в реку Шушь и вниз по течению.
В итоге хариус и другая живность вымрут. Ниже на севере находятся поселок Шушенское, где проходит международный этнофестиваль «Мир Сибири». На юге расположен Саяно-Шушенский заповедник. Само Субботино будет накрывать туманом испарений цианистого натрия. Всего вреда не перечислить…», — пишут активисты.
Одна из представительниц инициативной группы Галина рассказала «ПМ», что на данный момент остро стоит вопрос и об уничтожении вековых кедрачей, краснокнижных растений и животных.
«На месте, где будет расположена золотодобывающая компания, идет перегон краснокнижных косуль и находится кормовая база снежных барсов.
В итоге из-за деятельности „Артемовского рудника“ вместо нашей красивой сибирской природы будет лунный ландшафт с камнями, где тысячу лет ничего не будет расти.
Отходы производства будут сливаться в местную речку Шушь, которая через 30 километров впадает в Енисей. Вы представляете масштабы урона природе?
Мы пишем и обращаемся во все органы, чтобы нас услышали. Однако пока нам ответил только губернатор [Михаил] Котюков, что он пытается что-то выяснить. Помощи мы сильно не ждем, но надеемся.
Люди накалены, они переживают. Все может дойти до того, что обеспокоенные люди выйдут с вилами и лопатами. Они не запустят предприятие в тайгу».
Кроме того, Галина рассказала, что в 2022 году «Артемовский рудник» уэе пытался зайти на территорию Шушенского района, однако районная администрация отказала компании из-за отсутствия некоторых документов.
В результате жители района, продолжает женщина, выступили с предложением о создании особо охраняемой территории «Природный парк „Субботинский“». Однако дальше обсуждения эта инициатива не зашла.
Представитель АО «Артемовский рудник» заявил «ПМ», что метод, о котором говорят обеспокоенные жители, использовать не планируют.
«Скорее всего, никакие методы там использоваться не будут. Что это значит? Возможно, что добыча золота будет происходить за счет бурения. Сейчас пока еще не определились».
Корреспонденту «ПМ» в минэкологии Красноярского края заявили, что пока деятельность на территории не ведется, это не входит в компетенции министерства.
«Мы можем только выехать с прокуратурой и проверить, нарушается ли природоохранное законодательство или нет. Пока компания никакую деятельность не ведет, что мы можем сказать?»
В краевом министерстве экологии нам посоветовали обратиться в департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, который выдал лицензию «Артемовскому руднику». Однако в ведомстве отказались отвечать на вопросы корреспондента.
«Согласно регламенту, мы не можем давать комментарии. Отправляйте официальный запрос, мы ответим на ваши вопросы».
Мы направили в департамент официальный запрос. В краевой прокуратуре «Проспекту Мира» сообщили, что после обращений местных жителей природоохранная прокуратура организовала проверку.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что заметил вал сообщений от обеспокоенных жителей в соцсетях. Глава региона поручил своему заместителю Павлу Солодкову разобраться в ситуации в Шушенском районе.
«Прошу детально изучить проект и пригласить компанию, которая получила лицензию. Необходимо провести обсуждения, какими методами будет реализован проект и какие могут быть последствия для природы и экологии».
11 ноябрях в своих соцсетях администрации Шушенского района появилось сообщение о проведении рабочей встречи в декабре с представителями «Артемовского рудника» и местными жителями.
Однако после массового возмущения местных жителей в соцсетях муниципалитета написали, что встреча может пройти раньше.