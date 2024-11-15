В Красноярске мужчина разбил окно в троллейбусе и пытался вытащить водителя из кабины

Posted 15 ноября, 04:01
Published 15 ноября, 04:01
Modified 15 ноября, 04:52
Updated 15 ноября, 04:52
Запись инцидента появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Все произошло накануне днем, 14 ноября, на конечной остановке «Сельхозкомплекс» в Октябрьском районе.
На кадрах ролика видно, как неизвестный стоит на улице перед троллейбусом №15 и что-то говорит водителю.
В какой-то момент мужчина подходит к двери со стороны водителя и рукой разбивает боковое стекло. После этого неизвестный хватает шофера и пытается вытащить его из кабины.
Как отмечают очевидцы, во время конфликта мужчина угрожал водителю троллейбуса. Однако что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
«Проспект Мира» связался с перевозчиком троллейбусного маршрута №15. Вот что нам ответили:
«Комментарии не даем. Мы подчиняемся департаменту городского хозяйства и транспорта, там есть отдел по взаимодействию со СМИ. Обратитесь туда».
Пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова сообщила корреспонденту «ПМ», что сейчас на предприятии проводится служебное расследование.
«Водитель троллейбуса в результате инцидента не пострадал. Написали заявление в полицию. Сейчас с видеокамер, установленных в троллейбусе, снимают записи и отсматривают их».
В МВД рассказали, что накануне около 16 часов в полицию обратился очевидец и рассказал о том, как неизвестный разбил боковое стекло троллейбуса.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все подробности случившегося.