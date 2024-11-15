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Posted 15 ноября, 04:01

Published 15 ноября, 04:01

Modified 15 ноября, 04:52

Updated 15 ноября, 04:52

В Красноярске мужчина разбил окно в троллейбусе и пытался вытащить водителя из кабины

В Красноярске мужчина разбил окно в троллейбусе и пытался вытащить водителя из кабины

15 ноября 2024, 04:01
Фото: t.me/kraschp.
В Красноярске неизвестный мужчина рукой разбил окно в троллейбусе №15 и угрожал водителю.

Запись инцидента появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Все произошло накануне днем, 14 ноября, на конечной остановке «Сельхозкомплекс» в Октябрьском районе.

На кадрах ролика видно, как неизвестный стоит на улице перед троллейбусом №15 и что-то говорит водителю.

Видео: t.me/kraschp.

В какой-то момент мужчина подходит к двери со стороны водителя и рукой разбивает боковое стекло. После этого неизвестный хватает шофера и пытается вытащить его из кабины.

Как отмечают очевидцы, во время конфликта мужчина угрожал водителю троллейбуса. Однако что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

«Проспект Мира» связался с перевозчиком троллейбусного маршрута №15. Вот что нам ответили:

«Комментарии не даем. Мы подчиняемся департаменту городского хозяйства и транспорта, там есть отдел по взаимодействию со СМИ. Обратитесь туда».

Пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова сообщила корреспонденту «ПМ», что сейчас на предприятии проводится служебное расследование.

«Водитель троллейбуса в результате инцидента не пострадал. Написали заявление в полицию. Сейчас с видеокамер, установленных в троллейбусе, снимают записи и отсматривают их».

В МВД рассказали, что накануне около 16 часов в полицию обратился очевидец и рассказал о том, как неизвестный разбил боковое стекло троллейбуса.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все подробности случившегося.

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