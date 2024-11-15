В Красноярске начали заливать главные катки. Что по ценам и когда открытие?

Posted 15 ноября, 05:19
Published 15 ноября, 05:19
Modified 15 ноября, 06:31
Updated 15 ноября, 06:31
В предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, откроется первый каток в городе. Массовые катания пройдут на стадионе «Локомотив».
В субботу и воскресенье для красноярцев организуют два сеанса: с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00.
Вход на каток для детей до 7 лет бесплатный, стоимость билета для детей 7-14 лет составит 100 рублей. Взрослым за посещение катка придется отдать 150 рублей. Прокат коньков будет стоит 240 рублей, заточка коньков — 120 рублей за пару.
Еще сегодня, 15 ноября, в соцсетях «Татышев-парка» написали, что специалисты начали заливать каток на острове. В этом году рабочие приступили к заливке на 5 дней позже, чем в прошлый.
Пресс-секретарь «Татышев-парка» Анастасия Шахматова рассказала «ПМ», что каток на острове заливают при температуре от -5 градусов и ниже.
«Если не будет оттепели или резкого похолодания до -20 градусов, то процесс заливки не затянется.
В 2023 году каток начал работать в третьей декаде декабря. Надеемся, что в этом году откроемся не позже. Обязательно сообщим об открытии в наших социальных сетях».
Вот какие тарифы будут действовать в этом году:
Помощник фигуриста будет стоить 300 рублей в час, прокат коньков — 150 рублей в час.
Еще один каток начали заливать на Стрелке. В Красгорпарке рассказали «7 каналу Красноярск», что из-за нестабильной погоды предполагаемая дата открытия катка пока неизвестна.
График работы катка у БКЗ остается прежним. Длительность одного сеанса — 1,5 часа. Перед каждым сеансом будет перерыв в полчаса для восстановления катка.
Минувшей зимой вход в будни стоил 250 рублей, в выходные — 400. За прокат коньков нужно было отдать 250 рублей. В прошлые годы некоторые жители жаловались на цены при посещении катка.