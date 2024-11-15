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Posted 15 ноября, 05:19

Published 15 ноября, 05:19

Modified 15 ноября, 06:31

Updated 15 ноября, 06:31

Каток в Татышев-парке

В Красноярске начали заливать главные катки. Что по ценам и когда открытие?

15 ноября 2024, 05:19
Фото: Татышев-парк. Каток в Татышев-парке

В Красноярске начали заливать главные катки в городе

В Красноярске начали заливать главные катки города. Один из них откроется уже в эти выходные.

В предстоящие выходные, 16 и 17 ноября, откроется первый каток в городе. Массовые катания пройдут на стадионе «Локомотив».

В субботу и воскресенье для красноярцев организуют два сеанса: с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00.

Каток на стадионе «Локомотив»Каток на стадионе «Локомотив»
Каток на стадионе «Локомотив». Фото: Региональный центр спортивных сооружений

Вход на каток для детей до 7 лет бесплатный, стоимость билета для детей 7-14 лет составит 100 рублей. Взрослым за посещение катка придется отдать 150 рублей. Прокат коньков будет стоит 240 рублей, заточка коньков — 120 рублей за пару.

Еще сегодня, 15 ноября, в соцсетях «Татышев-парка» написали, что специалисты начали заливать каток на острове. В этом году рабочие приступили к заливке на 5 дней позже, чем в прошлый.

Пресс-секретарь «Татышев-парка» Анастасия Шахматова рассказала «ПМ», что каток на острове заливают при температуре от -5 градусов и ниже.

«Если не будет оттепели или резкого похолодания до -20 градусов, то процесс заливки не затянется.
В 2023 году каток начал работать в третьей декаде декабря. Надеемся, что в этом году откроемся не позже. Обязательно сообщим об открытии в наших социальных сетях».

Вот какие тарифы будут действовать в этом году:

  • вход для детей до 3-х лет бесплатный;
  • билет для детей от 4 до 7 лет — 50 рублей в час;
  • для взрослых — 100 рублей в час*;
  • *льготным категориям граждан предоставляется скидка 50%.

Помощник фигуриста будет стоить 300 рублей в час, прокат коньков — 150 рублей в час.

Еще один каток начали заливать на Стрелке. В Красгорпарке рассказали «7 каналу Красноярск», что из-за нестабильной погоды предполагаемая дата открытия катка пока неизвестна.

Каток на СтрелкеКаток на Стрелке
Каток на Стрелке. Фото: МАУ «Красгорпарк»

График работы катка у БКЗ остается прежним. Длительность одного сеанса — 1,5 часа. Перед каждым сеансом будет перерыв в полчаса для восстановления катка.

Минувшей зимой вход в будни стоил 250 рублей, в выходные — 400. За прокат коньков нужно было отдать 250 рублей. В прошлые годы некоторые жители жаловались на цены при посещении катка.

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