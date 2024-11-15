В Норильске пройдет финальный футбольный матч Медиалиги

Posted 15 ноября, 06:42
Published 15 ноября, 06:42
Modified 15 ноября, 06:44
Updated 15 ноября, 06:44
В суперфинале встретятся самые титулованные команды России — 2DROTS и BrokeBoys. В июле они разыграли титул чемпиона пятого сезона Медийной футбольной лиги, а в Норильске вновь выяснят, кто сильнее. Помимо игры запланированы мастер-классы для детей с участием игроков команд и выезды на производственные объекты «Норникеля».
Матч в Норильске будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Матч-ТВ 15 ноября в 15:00 (по МСК).
Специально к Норильскому суперфиналу выпущено промо с участием президентов двух главных медиафутбольных команд страны. Евгений Бабенко, Никита Панасюк, Артем Кузьмин и Дмитрий Егоров предстали в образах дворян XVIII века, а главы 2DROTS вызвали своих оппонентов на дуэль.
Медиафутбол развивается стремительно. На матчах собираются по 20–30 тысяч человек, а трансляции игр в интернете набирают более миллиона просмотров. Норильск в свою очередь все чаще становится местом для больших спортивных событий. Туда приезжают ведущие хоккеисты, футболисты, баскетболисты, шахматисты и другие спортсмены. Благодаря «Норникелю» спорт стал важной частью жизни местных жителей, а современная инфраструктура помогает проводить мероприятия с максимальным комфортом и при большой аудитории.
2DROTS уже бывала в Норильке. Весной этого года они вызвали огромный ажиотаж у местных болельщиков.