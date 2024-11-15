Житель края списывал с карт умерших миллионы с помощью хитрой схемы

Posted 15 ноября, 11:51
Published 15 ноября, 11:51
Modified 15 ноября, 12:16
Updated 15 ноября, 12:16
Эту историю рассказали журналисты krsk.aif.ru. Она началась еще 7 лет назад. Со счетов людей, которых уже нет в живых, приставы стали списывать деньги.
Одна из наследниц обратилась в полицию. Она знала, что у умершего родственника был счет, на котором было много денег, но она их там не обнаружила.
Оказалось, что их украли. На умерших оформляли фиктивные договоры займа, дату ставили ту, когда они еще были живы. После через суд деньги присуждались тому, кто якобы дал в долг. Приставы списывали со счетов уже погибших людей деньги — их отдавали «займодателю».
Такую хитрую схему смог провернуть 33-летний председатель минусинского общества защиты прав потребителей. Списки тех, кого нет в живых, он нашел в интернете — в них значились умершие из Красноярского края и Хакасии.
После мужчина попросил помощи у знакомого, который работал в банке. Тот сказал, у кого из умерших есть счета в банке. Затем он на двух не особо благополучных мужчин оформил сим-карту, а затем и банковские карты. На них и приходили деньги.
«Если у умерших были близкие родственники, они обращались в полицию. А там, где дальние, наследники могли даже о смерти ничего не знать, тем более о счетах. У трех умерших вообще никого не оказалось, пострадавшим признали Росимущество. Поэтому полицейским устанавливать тех, у кого пропали деньги приходилось буквально по списку, который был у мошенника, проверять суды и приставов», — рассказали журналистам в минусинской межрайонной прокуратуре.
Всего мошенник присвоил себе 4 млн рублей с 16 счетов. Суммы были разные — где-то 30 тысяч рублей, а где-то — больше двух миллионов.
Мужчину, который помогал знакомому, сразу осудили, но только за разглашение персональных данных. Причастным к мошенничеству его не признали.
Сам обманувший уехал за границу сразу же, как к нему в офис пришли с обысками, уголовное дело еще не было возбуждено. Его объявили в международный розыск, но задержали в России, когда он сюда вернулся.
Мужчина признал вину только в части хищения. И даже возместил некоторым родственникам умерших небольшое суммы — от 5 до 19 тысяч рублей. Ему дали 7 лет в колонии общего режима.
«Вину признаю. Спасибо, суд, за вашу работу. Ну, приговор я буду дальше обжаловать. Я с ним не согласен», — сказал осужденный на заседании.
В краевой прокуратуре говорят, что эта схема уникальная — такую еще никто ни разу не использовал на территории нашего региона.