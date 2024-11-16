75-летняя жительница края «спасала» сбережения и осталась без жилья

Posted 16 ноября, 02:50
Published 16 ноября, 02:50
Modified 16 ноября, 03:07
Updated 16 ноября, 03:07
В феврале пенсионерке позвонил аферист и представился правоохранителем. Он заявил, что неизвестные похитили её данные и пытаются украсть сбережения. Так он убедил женщину перевести все накопления на «безопасный счёт». Всего за пару дней женщина отправила аферистам несколько миллионов.
Через несколько месяцев, в июле, ей снова позвонили «правоохранители» и заявили, что она рискует остаться без жилья из-за мошенников. Они указали ей обратиться в риэлторское агентство, чтобы «фиктивно» продать свою квартиру.
В ноябре нашёлся и покупатель. Вырученные со продажи 3,6 миллиона пенсионерка передала курьеру, который перечислил сумму на счета мошенников.
Когда женщина поняла, что сделка была реальной, обратилась в полицию.