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Posted 16 ноября, 02:50

Published 16 ноября, 02:50

Modified 16 ноября, 03:07

Updated 16 ноября, 03:07

75-летняя жительница края «спасала» сбережения и осталась без жилья

75-летняя жительница края «спасала» сбережения и осталась без жилья

16 ноября 2024, 02:50
Фото: 1MI.
Пенсионерка из Сосновоборска Красноярского края отдала мошенникам 8,2 миллиона рублей и осталась без жилья. Она «спасала» свои сбережения. Об этом случае рассказали в региональной прокуратуре.

В феврале пенсионерке позвонил аферист и представился правоохранителем. Он заявил, что неизвестные похитили её данные и пытаются украсть сбережения. Так он убедил женщину перевести все накопления на «безопасный счёт». Всего за пару дней женщина отправила аферистам несколько миллионов.

Через несколько месяцев, в июле, ей снова позвонили «правоохранители» и заявили, что она рискует остаться без жилья из-за мошенников. Они указали ей обратиться в риэлторское агентство, чтобы «фиктивно» продать свою квартиру.

В ноябре нашёлся и покупатель. Вырученные со продажи 3,6 миллиона пенсионерка передала курьеру, который перечислил сумму на счета мошенников.

Когда женщина поняла, что сделка была реальной, обратилась в полицию.

  • С начала 2024 года жертвами мошенников стали 10 923 жителей Красноярского края. Они отдали аферистам больше 2,98 миллиарда рублей.
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#Владислав Савончик#Полиция#Аферисты#Красноярский край#Прокуратура#Мошенничество#Пенсионерка
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