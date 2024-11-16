75-летняя жительница края «спасала» сбережения и осталась без жилья

В феврале пенсионерке позвонил аферист и представился правоохранителем. Он заявил, что неизвестные похитили её данные и пытаются украсть сбережения. Так он убедил женщину перевести все накопления на «безопасный счёт». Всего за пару дней женщина отправила аферистам несколько миллионов.