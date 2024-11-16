До +5 градусов: в Красноярск пришло потепление. Надолго?

Posted 16 ноября, 06:40
Published 16 ноября, 06:40
Modified 16 ноября, 07:09
Updated 16 ноября, 07:09
По данным «Яндекс.Погоды», с 17 по 19 ноября столбики термометров будут выше 0 ночью, а днем будут достигать до +5 градусов. Ожидаются осадки.
С 20 ноября начнет холодать: ночью температура уже будет опускаться ниже -3 градусов, тем не менее до 22 ноября днем температура будет достигать 0 градусов. С 23 ноября уже ожидается похолодание ниже -5 градусов.
Похожий прогноз дает gismeteo, однако выше +3 градусов сервис не прогнозирует.
Ранее в Среднесибирском УГМС сообщили, что ноябрь будет «не стабильным», а среднемесячная температура будет выше климатических значений на 2 градуса, норма составляет -7,3 градуса.