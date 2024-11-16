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Posted 16 ноября, 06:40

Published 16 ноября, 06:40

Modified 16 ноября, 07:09

Updated 16 ноября, 07:09

В Красноярск на неделю пришло потепление

До +5 градусов: в Красноярск пришло потепление. Надолго?

16 ноября 2024, 06:40
Фото: prmira.ru.

В Красноярск на неделю пришло потепление

В Красноярск 16 ноября пришло потепление — температура воздуха поднимется выше 0 градусов. Рассказываем, как долго продержится такая погода.

По данным «Яндекс.Погоды», с 17 по 19 ноября столбики термометров будут выше 0 ночью, а днем будут достигать до +5 градусов. Ожидаются осадки.

С 20 ноября начнет холодать: ночью температура уже будет опускаться ниже -3 градусов, тем не менее до 22 ноября днем температура будет достигать 0 градусов. С 23 ноября уже ожидается похолодание ниже -5 градусов.

Фото: Яндекс. Погода

Похожий прогноз дает gismeteo, однако выше +3 градусов сервис не прогнозирует.

Фото: gismeteo

Ранее в Среднесибирском УГМС сообщили, что ноябрь будет «не стабильным», а среднемесячная температура будет выше климатических значений на 2 градуса, норма составляет -7,3 градуса.

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