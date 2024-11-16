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Posted 16 ноября, 05:23

Published 16 ноября, 05:23

Modified 16 ноября, 05:30

Updated 16 ноября, 05:30

Красноярские политики осудили историка, который назвал писателя Астафьева гнидой

Еремин и Пономаренко раскритиковали историка, который назвал Астафьева «гнидой»

16 ноября 2024, 05:23
Фото: Сергей Еремин / Сергей Пономаренко.

Красноярские политики осудили историка, который назвал писателя Астафьева гнидой

Депутат Госдумы Сергей Еремин и вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко раскритиковали московского историка Евгения Спицына, который назвал писателя Виктора Астафьева «гнидой» и «подонком» за роман «Прокляты и убиты».

Историк, отвечая на один из вопросов в интервью «Слово», рассказал, что ему не понравилось, как Астафьева говорил о Сталине и Советской армии в своем романе. Спицын заявил, что автор написал эту книгу по заказу «Запада», но его «кинули».

Видео: YouTube-канал «СЛОВО»..

Депутат Еремин написал в своем телеграм-канале, что возмущен «этому хамскому, беспринципному, наглому и подлому заявлению», поэтому собирается направить «соответствующее обращение в компетентные органы».

«Это не просто оскорбление личности, это плевок в душу сибиряков, всей нашей нации. Подобные „историки“, бросающие тень на наследие великих людей, не заслуживают ничего, кроме презрения.
Со многими уже успел, переговорить по этому грязному инциденту. Не скрою, да я намерен использовать статус депутата для того, чтобы защитить имя великого писателя и честь всех земляков».

Поддержал Еремина и вице-губернатор края Сергей Пономаренко и позвал Спицына в Овсянку.

«У каждого из нас может быть свое отношение к творчеству Виктора Петровича Астафьева, и, в особенности, к его произведениям о Великой Отечественной Войне. Но переходить на такую площадную брань — недопустимо».
«Приезжайте в Овсянку, Евгений Юрьевич, посетите Национальный центр Астафьева и, возможно, вы поймете, что были неправы и извинитесь за свои слова»

«Прокляты и убиты» — неоконченный роман в двух книгах, написанный в первой половине 1990-х годов. В марте 2000 года писатель заявил о прекращении работы над романом.

Как указывается в предисловии к одному из изданий романа: «Именно этим романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о войне как о „преступлении против разума“».

Книга написана в том числе на основе личных впечатлений писателя-фронтовика. В ней описаны проблемы взаимоотношений между людьми в условиях войны, конфликты между христианской моралью, патриотизмом и государством. Красной нитью через роман проходит идея о «наказании божием» советских людей посредством войны.

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