Красноярский приват-клуб ZANOZA предлагает гостям тест-драйв своих услуг

Posted 16 ноября, 04:22
Published 16 ноября, 04:22
Modified 16 ноября, 04:24
Updated 16 ноября, 04:24
ZANOZA ломает стереотипы о приват-клубах и предлагает новые форматы шоу-программы, которые привлекают всё больше гостей.
Факты о приват-клубе ZANOZA:
Приглашаем вас в приват-клуб ZANOZA в Красноярске, а также обязательно ждем Вас в Москве, если Вы будете там проездом — сибиряки горячо Вас встретят!
Адрес клуба в Красноярске: ул. Красной Армии, 10, Красноярск
Телефон Красноярск: +7 (391) 272-00-73
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