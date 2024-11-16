prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 04:22

Published 16 ноября, 04:22

Modified 16 ноября, 04:24

Updated 16 ноября, 04:24

Красноярский приват-клуб ZANOZA предлагает гостям тест-драйв своих услуг

Красноярский приват-клуб ZANOZA предлагает гостям тест-драйв своих услуг

16 ноября 2024, 04:22
Фото: ZANOZA.
Реклама. ООО «ПРИВАТ-КЛУБ „ЗАНОЗА“. erid: LjN8JzjNt
ZANOZA, один из самых популярных клубов Красноярска, расширяет горизонты и теперь приглашает гостей в Москве. Добившись успеха в Красноярске, а потом в Томске и Челябинске, ZANOZA готов удивлять столичных гостей своей уникальной атмосферой и высоким качеством сервиса.

ZANOZA ломает стереотипы о приват-клубах и предлагает новые форматы шоу-программы, которые привлекают всё больше гостей.

Фото: ZANOZA

Факты о приват-клубе ZANOZA:

  • Уникальное шоу в стиле перформанса: Каждое выступление — это не просто танец, а полноценное представление с костюмами, продуманными сценариями и эффектами, которые создают атмосферу эстетики и праздника. Посетители приходят не только ради шоу, но и за уютной атмосферой, в которой каждый чувствует себя желанным гостем.
  • Клуб для всех: ZANOZA — это место для незабываемых моментов, которое открыто для пар и женских компаний (в сопровождении мужской половины). Женатым посетителям и их избранницам также можно не переживать: клуб работает в рамках законного отдыха, без оказания интимных услуг. Это делает ZANOZA безопасным и комфортным местом для всех.
  • Программа «Тест-драйв»: За 2000 рублей гости могут окунуться в атмосферу клуба, включая свободный вход, просмотр шоу-программы, приветственный напиток, приватный танец и VIP-карту для бесплатного входа на следующее посещение. Это отличная возможность для тех, кто хочет познакомиться с ZANOZA без больших затрат.
  • Шоу-программы нового уровня: Каждый номер — это продуманный и насыщенный перформанс, который включает смену образов, художественные элементы и особую эстетичность. Здесь можно насладиться представлением, созданным для искушенной публики, которая ценит красоту и креативность.

Приглашаем вас в приват-клуб ZANOZA в Красноярске, а также обязательно ждем Вас в Москве, если Вы будете там проездом — сибиряки горячо Вас встретят!

Адрес клуба в Красноярске: ул. Красной Армии, 10, Красноярск

Телефон Красноярск: +7 (391) 272-00-73

Для получения программы «Тест-драйв за 2000р» регистрируйтесь по ссылке.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика