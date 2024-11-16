Красноярца забили до смерти и вынесли умирать на мороз. Дело раскрыли спустя 25 лет

Posted 16 ноября, 10:01
Published 16 ноября, 10:01
Modified 16 ноября, 10:03
Updated 16 ноября, 10:03
Как рассказали в СК, мужчина скончался в декабре в больнице от многочисленных травм. Тогда не удалось установить причастного к смерти, поэтому дело приостановили.
В 2024 году следователи повторно допросили свидетелей и получили «новую значимую информацию». После этого нашли очевидца избиения, которые дал изобличающие показания. Следователи задержали 47-летнего жителя Сухобузимского района.
Как выяснил СК, в ночь с 25 на 26 ноября трое парней, в том числе обвиняемый, выпивали в гостях у девушки в доме на улице Энергетиков. Позже мужчины встретились с соседями, которые были в квартире этажом выше. Между компаниями начался конфликт, а затем драка.
Обвиняемый избил мужчину руками, ногами и деревянной палкой до потери создания, затем вынес его на улицу и оставил, «предвидя, что при низкой температуре воздуха мужчина может погибнуть».
Прохожие вызвали скорую, но спасти его не удалось — спустя несколько дней он скончался в больнице.
Фигурант задержали в селе Шила Сухобузимского района и поместили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» части 2 ст. 105 УК РФ).