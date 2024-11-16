prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 10:01

Published 16 ноября, 10:01

Modified 16 ноября, 10:03

Updated 16 ноября, 10:03

Красноярца забили до смерти и вынесли умирать на мороз. Дело раскрыли спустя 25 лет

Красноярца забили до смерти и вынесли умирать на мороз. Дело раскрыли спустя 25 лет

16 ноября 2024, 10:01
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске расследовали убийство 25-летней давности. В конце 1999 года неизвестный избил 31-летнего красноярца и вынес его на улиц.

Как рассказали в СК, мужчина скончался в декабре в больнице от многочисленных травм. Тогда не удалось установить причастного к смерти, поэтому дело приостановили.

В 2024 году следователи повторно допросили свидетелей и получили «новую значимую информацию». После этого нашли очевидца избиения, которые дал изобличающие показания. Следователи задержали 47-летнего жителя Сухобузимского района.

Как выяснил СК, в ночь с 25 на 26 ноября трое парней, в том числе обвиняемый, выпивали в гостях у девушки в доме на улице Энергетиков. Позже мужчины встретились с соседями, которые были в квартире этажом выше. Между компаниями начался конфликт, а затем драка.

Обвиняемый избил мужчину руками, ногами и деревянной палкой до потери создания, затем вынес его на улицу и оставил, «предвидя, что при низкой температуре воздуха мужчина может погибнуть».

Прохожие вызвали скорую, но спасти его не удалось — спустя несколько дней он скончался в больнице.

Видео: СК Красноярского края.

Фигурант задержали в селе Шила Сухобузимского района и поместили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» части 2 ст. 105 УК РФ).

Читайте также:
Мужчина пропал, а спустя месяц его тело нашли в больнице. Виновных не ищутИностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 летВ Красноярском крае раскрыли преступление по отпечатку пальца спустя 12 лет
#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Арест#Убийство#Драка#СИЗО#Следственный комитет#Преступление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика