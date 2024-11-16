Красноярца забили до смерти и вынесли умирать на мороз. Дело раскрыли спустя 25 лет

Как выяснил СК, в ночь с 25 на 26 ноября трое парней, в том числе обвиняемый, выпивали в гостях у девушки в доме на улице Энергетиков. Позже мужчины встретились с соседями, которые были в квартире этажом выше. Между компаниями начался конфликт, а затем драка.