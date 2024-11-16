Красноярцы встали в пробки в выходной из-за снегопада

Posted 16 ноября, 08:49
Published 16 ноября, 08:49
Modified 16 ноября, 08:56
Updated 16 ноября, 08:56
Согласно данным онлайн-карт, заторы в основном на дорогах Советского и Октябрьского районов, а именно на проспекте Свободном, улицах Высотной, Партизана Железняка, Авиаторов, Краснодарской, 9 Мая, 78-й Добровольческой бригады и Молокова.
Пробки, судя по комментариям начались еще с утра, а к вечеру положение не поменялось.
«Даже в выходной днем пробку устроили».
«Куда все едут в обед в субботу. Нормальные люди спят»
«Куда вам всем надо в 2 часа дня надо…»
В мэрии сообщают, что в городе убирают снег 260 рабочих и 104 единицы техники. Еще обещают «ударно» убирать снег ночью.