Красноярцы встали в пробки в выходной из-за снегопада

Согласно данным онлайн-карт, заторы в основном на дорогах Советского и Октябрьского районов, а именно на проспекте Свободном, улицах Высотной, Партизана Железняка, Авиаторов, Краснодарской, 9 Мая, 78-й Добровольческой бригады и Молокова.



