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Posted 16 ноября, 08:49

Published 16 ноября, 08:49

Modified 16 ноября, 08:56

Updated 16 ноября, 08:56

Красноярцы встали в пробки в выходной из-за снегопада

Красноярцы встали в пробки в выходной из-за снегопада

16 ноября 2024, 08:49
Фото: prmira.ru.
На дорогах Красноярска из-за снегопад образовались 5-балльные пробки в субботу, 16 ноября. Заторы наблюдаются в нескольких районах города.

Согласно данным онлайн-карт, заторы в основном на дорогах Советского и Октябрьского районов, а именно на проспекте Свободном, улицах Высотной, Партизана Железняка, Авиаторов, Краснодарской, 9 Мая, 78-й Добровольческой бригады и Молокова.

Фото: 2gis

Пробки, судя по комментариям начались еще с утра, а к вечеру положение не поменялось.

«Даже в выходной днем пробку устроили».
«Куда все едут в обед в субботу. Нормальные люди спят»
«Куда вам всем надо в 2 часа дня надо…»

В мэрии сообщают, что в городе убирают снег 260 рабочих и 104 единицы техники. Еще обещают «ударно» убирать снег ночью.

  • В прошлый понедельник краснояры встали днем в 10-балльные пробки утром и 9-балльные пробки вечером.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Дороги#Пробки#Мэрия#Снегопад#Уборка снега#Заторы
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